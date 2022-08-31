حفل عمر خيرت بمهرجان القلعة.. الموسيقار يشيد بجمهوره: «ربنا يحميكم»

حظي حفل عمر خيرت، بإقبالٍ جماهيري ضخم، ضمن فعاليات الليلة الأخيرة من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، في دورته الـ 30، إذ أشعل أجواء مسرح محكى القلعة بتقديم موسيقى مسلسل «مسألة مبدأ» وشاركته العازفة نسمة عبدالعزيز.

الجمهور في حفل عمر خيرت يتفاعل مع مقطوعات الموسيقار الكبير

وتفاعل الجمهور، مع حفل عمر خيرت، وفرقته العازفة، إذ قدّم عدة مقطوعات موسيقية من أشهر أعماله، أبرزها: الخواجة عبدالقادر، والبخيل وأنا، وليلة القبض على فاطمة، وضمير أبلة حكمت، وخلى بالك من عقلك، وقضية عم أحمد، ومسألة مبدأ، واللقاء الثاني، وعارفة وغوايش.

عمر خيرت يوجه الشكر للجمهور ودار الأوبرا

وخلال حفل عمر خيرت، حرص الموسيقار الكبير، على توجيه الشكر للجمهور، الذي حرص على التواجد، قائلًا: «ربنا يحميكم».

وقال عمر خيرت، على هامش الحفل: «بشكر دار الأوبرا، ورئيس دار الأوبرا، والفنان خالد داغر رئيس البيت الفني للأوبرا، والمايسترو ناير ناجي، وأوركسترا الأوبرا اللي بعزف معاهم طول حياتي».

وأضاف الموسيقار الكبير عمر خيرت، على مسرح محكى القلعة: «تحيا مصر.. تحيا القوات المسلحة.. تحيا الشرطة».