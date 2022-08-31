وزير التعليم: عدم تعديل أي كتاب مدرسي يتضمن «إهداء لطارق شوقي» (مستند)
كتب:
أميرة فكري
11:12 م | الأربعاء 31 أغسطس 2022
رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا عاجلا، للمديريات التعليمية، بتوجيه جميع القائمين على استلام وتوزيع الكتب المدرسية بعدم إتلاف أو تعديل أي كتاب مدرسي متضمن مقدمة أو إهداء باسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم السابق.
وشدد وزير التربية والتعليم، في خطابه للمديريات التعليمية، على التزام جميع الجهات بهذه التعليمات، حرصا من وزارة التربية والتعليم على الارتقاء بالعملية التعليمية.