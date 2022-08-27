رضا حجازي: وعد وعهد.. سأستمر في مسيرة تطوير التعليم

قدم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، الشكر والتقدير للقيادة السياسية على الثقة الكبيرة بتكليفه بتولي حقيبة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، متعهدًا بالسير قدمًا في مسيرة تطوير التعليم، وذلك خلال تدوينه له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

أعتز وأفخر بأنني ابن التربية والتعليم

وقال «حجازي»: «وعد و عهد.. كل الشكر والتقدير للقيادة السياسية علي الثقة الكبيرة بتكليفي بحقيبة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.. وأعتز وأفخر بأنني ابن التربية والتعليم، تدرجت في العمل وتوليت العديد من المناصب وحصلت على الدكتوراه ثم أجريت العديد من الأبحاث إلى أن وصلت لدرجة أستاذ دكتور بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي».

حجازي: وعد وعهد بأنني سوف أستمر بإذن الله في مسيرة تطوير التعليم

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: «وعد وعهد بأنني سوف أستمر بإذن الله في مسيرة تطوير التعليم، وأني سأحرص على أن يصل التطوير إلى الطالب والمعلم وولى الأمر، وسأعمل على بناء الثقة والتعاون المشترك مع الجميع من أجل تحقيق هدفنا الأسمى وهو الارتقاء بوطننا الغالي مصر».