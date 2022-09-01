مراد مكرم يكشف عن سبب وفاة الفنان أمين العسال.. أمراض وراثية كثيرة

كشف الفنان مراد مكرم، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن سبب وفاة الفنان أمين العسال، وكواليس معاناته سنوات طويلة مع المرض.

مراد مكرم: أمين العسال ورث جينات ضعف في الأوعية الدموية

وكتب «مكرم»، قائلا: «شايفين الضحكه دي، مافارقتوش لحظة رغم إنه وارث جينات ضعف في الأوردة والأوعيه الدموية، وضغط وسكر ومشكلات في القلب، وكان كل شوية يدخل مستشفيات يعمل عمليات تسليك أوردة وبايباس وبلاوي زرقا، من يوم ما عرفته، مفيش سنة مادخلش فيها المستشفى مرتين تلاتة بين الحياة والموت، ده غير طبعا مشكلات في شغله وأخرى شخصية، ومع ذلك كان دايما لاممنا حواليه بالضحكة دي».

تابع مراد مكرم: «أخف روح شوفتها في حياتي، وأمرض جسم شوفته في حياتي، اختلفوا معاه كتير لكن لازم يبكوا على فراقه، عرفتوا ليه التايم لاين مليان بحبايبه؛ لأنه كان شعلة محبة وروح حلوة وأخوة و صداقة؛ لأنه لن يجود الزمن بمثله، لأنه بكل بساطة أمين العسال».

موعد جنازة أمين العسال

ونعى مجلس إدارة جمعية أبناء فناني مصر، برئاسة المستشار ماضي توفيق الدقن، أمين العسال، خلال بيان له.

وجاء نص البيان كالتالي: «تنعى جمعية أبناء فناني مصر، أمين العسال، عضو الجمعية، نجل الفنانة الراحلة سهير طه حسين، وسوف تقام صلاة الجنازة اليوم الخميس من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر».