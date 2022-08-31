وفاة الممثل ومقدم البرامج أمين العسال.. وتشييع الجثمان غدا من السيدة نفيسة

غيب الموت المُمثل ومُقدم البرامج أمين العسال، نجل الفنانة الراحلة سهير طه حسين، مساء اليوم الأربعاء، داخل أحد المستشفيات بالقاهرة، بعد تعرضه لأزمة صحية، ومن المُقرر تشييع الجثمان من مسجد السيدة نفيسة، عقب ظهر غد الخميس.

مراد مكرم: الضحكة لم تفارق أمين العسال

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني، على نعي أمين العسال، أبرزهم الفنان مراد مكرم، عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»: «الضحكة مافارقتوش لحظة رغم إنه وارث جينات ضعف في الأوردة والأوعية الدموية وضغط وسكر ومشاكل في القلب، وكان كل شوية يدخل مستشفيات يعمل عمليات تسليك أوردة وبايباس وبلاوي زرقاء».

وأضاف مراد مكرم: «أمين العسال، من يوم ما عرفته مفيش سنة إلا ويدخل المستشفى مرتين تلاتة بين الحياة والموت، ده غير طبعًا مشاكل في شغله ومشاكل شخصية، ومع ذلك كان دايمًا لاممنا حواليه بالضحكه دي.. أخف روح شوفتها في حياتي وأمرض جسم شوفته في حياتي».

أيمن بهجت قمر: آخر رسالة ليك كنت بتودع حبايبك

الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، كشف عن الرسائل الأخيرة بينهما قبل أيام، قائلًا: «يا حبيبي يا أمين العسال، آخر رسالة ليك كنت بتودع حبايبك.. خبر حزين حقيقي لا حول ولا قوة إلا بالله».

ونعى مجلس إدارة جمعية أبناء فناني مصر، برئاسة المستشار ماضي توفيق الدقن، أمين العسال، قائلًا في بيانٍ: «تنعى جمعية أبناء فناني مصر، أمين العسال عضو الجمعية ونجل الفنانة الراحلة سهير طه حسين.. وسوف تقام صلاة الجنازة غدًا الخميس من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر.. اللهم اغفر له وأسكنه فسيح جناتك.. نسألكم الدعاء».