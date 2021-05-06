مراد مكرم: «من حق الناس يلبسوا جلاليب.. بس مش لازم على الشواطئ»

استعرض برنامج «لحظات جريئة»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم، عبر شاشة «القاهرة والناس»، رأي عدد من المشاهير، بشأن مفهوم الحرية، إذ قال الفنان ممدوح مكرم: «بقى يطلع لنا ناس على البحر بيلبسوا جلاليب، وماسكين الحلل، حقهم، بس مش لازم هنا.. مصر فيها شواطئ كتير، نعمل شواطئ للبكيني، وشواطئ للحشمة، وشواطئ سيدات فقط، وشواطئ للرجال فقط».

وحول الصور المثيرة للجدل لبعض الفنانات، قال الفنان إدوارد: «اللي بتبقى لابسة فستان عريان بتبقى منزلة صورتها عشان تاخد تريند، أو كلمة حلوة، أو كلمة وحشة».

وقالت الإعلامية هبة الأباصيري: «خليك لاسع وحب الموضة، بس في حاجات عجيبة جدا، لكنها مش منتشرة في مجتمعنا أوي، لكن بشوفها كتير في المراهقين، بينزلوا البنطلون بشكل كبير، ذنبي إيه أشوف المنظر ده».

وأوضحت الفنانة ليلى عز العرب، أن الإنسان أُمر بغض البصر، وبالتالي فإن من ترتدي ملابس مثيرة للجدل، لا يجب على أي مخلوق أن يحاسبها: «لو مش عاجبك المنظر غض البصر، إحنا حصل لنا مأساة في طريقة تفكيرنا».

ولفتت الفنانة رانية فريد شوقي، إلى أنها تؤمن بحرية كل فرد، لكن لا يجب الجهر بالأشياء، خصوصا أن «الوهابية» تسببت في تغيير بعض الطباع: «بقى في ناس تقولي وتعنفني رغم إني حرة ومحدش هيتحاسب لي».

وأشار الفنان مراد مكرم، إلى أن مصر فقدت هويتها لفترة كبيرة، لكنها بدأت تعود إليها مرة أخرى: «مكناش كلنا ناس أغنياء وكنا طبقة متوسطة».