تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الراحل أمين العسال.. دخل العناية المركزة

توفي منذ قليل الفنان والإعلامي أمين العسال، بعد صراع مع المرض، داخل إحدى غرف العناية المركزة بمستشفى في القاهرة، ونستعرض خلال السطور التالية تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الراحل أمين العسال.

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة أمين العسال

ودخل أمين العسال منذ 4 أيام، العناية المركزة في أحد المستشفيات، حسبما أعلن الإعلامي مراد مكرم، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مطالبا متابعيه بالدعاء له، قائلا: «كل اللي يعرف أمين العسال يسيب اللي في إيده ويدعي دلوقتي حالا، مش عايز أسئلة ومش هرد على حد، كل اللي محتاجين تعرفوه إنه في المستشفى في حالة خطر جدا وبس».

موعد ومكان جنازة أمين العسال

وتقام صلاة الجنازة على الراحل أمين العسال في مسجد السيدة نفيسة، بعد صلاة الظهر.

وكانت آخر كلمات الفنان والإعلامي الراحل أمين العسال، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، منشور دعاء قال فيه: «اللهم إني أسألك مفاجئة جميلة لا يسع قلبي تصديقها.. و تدمع عيني عند سماعها، اللهم قدر لي الخيرحيث شئت ثم أرضني به وأفرحنى به وحببه لي.. اللهم اجعل حياتي أهنأ وأسعد وأجمل من كل توقعاتي.. اللهم اكتب لي في أيامي القادمة فرحة تغير بها مجرى حياتي للأبد، اللهم أسعد قلبي وقلب من أحبهم فيك، وأعطنا الخير كله من عندك، اللهم اكتب لي ولهم السعادة والرضا في الدنيا».

نجوم الفن ينعون أمين العسال

وحرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على نعي أمين العسال بكلمات مؤثرة؛ إذ كتبت الفنانة مي فاروق عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة:«الخبر صدمني لا إله إلا الله ربنا يرحمك يا أمين ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته ويتجاوز عن سيئاتك، سبحان من له الدوام ادعوا له ولكل أمواتنا بالرحمة».

ونعاه مراد مكرم، قائلا: «روحت خلاص يا حبيبي؟، مشيت؟، كنت فاكر إنك هتقوم زي كل مرة.. معلش.. استريحت يا حبيبي.. تعبت أوي في الآخر.. بس فضلت برضه بتضحك.. أنت شخصيه لن يجود بها الزمن تاني يا حبيبي.. إلى لقاء قريب أو بعيد كما يريد الله.. ولادك في رقبتنا يا حبيبي، ما تخافش».