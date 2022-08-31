نجوم الفن والإعلام يودعون أمين العسال بكلمات مؤثرة: «مع السلامة يا طيب»

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني والإعلامي، فور إعلان وفاة الممثل ومقدم البرامج أمين العسال، الذي غيبه الموت اليوم، داخل العناية المركزة بأحد المستشفيات بعد صراع مع المرض، وتحولت صفحات الفنانين والإعلاميين على السوشيال ميديا إلى دفتر عزاء في وفاة نجل الفنانة الراحل سهير طه حسين.

الحزن يخيم على أصدقاء أمين العسال

وحرصت الفنانة وفاء صادق، على نعي «العسال» عبر حسابها على «فيس بوك»: إنا لله وإنا إليه راجعون.. في ناس الكلام كله مش حيديهم حقهم.. كنت نعم الأخ.. مع السلامة يا غالي يا ابن الغالية.. نسألكم الدعاء والفاتحة».

وقال الإعلامي محمد شردي: «وجع قلب وسحابة حزن، مع السلامة يا أمين، مع السلامة يا صاحبي يا جدع، استريحت بعد شيلة تهد جبال، نسيت تقولنا على السر بتاع حب الناس ليك وسر الابتسامة والضحكة وانت بتتعذب من الألم».

وأضاف: «أنت أكيد عارف إننا بنحبك بس انت رايح عند اللي بتحبهم وأكيد أكيد حتكون أسعد هناك، الله يرحمك».

نشوى مصطفى تنعى أمين العسال: ربنا يجعل مرضك في ميزان حسناتك

وكتبت نشوى مصطفى: «مع السلامة يا طيب، أخيراً ارتحت، ربنا يجعل الليلة دي أسعد لياليك، ويجعل مرضك في ميزان حسناتك.. أمين العسال في ذمة الله».

وقال وائل عبدالعزيز: «خلاص يا آمين مشيت؟ كنت جميل وروحك حلوة وعلى طبيعتك، هتوحشنا، الله يرحمك ويدخلك فسيح جناته».

الفنان على الألفي كتب عبر حسابه على «فيس بوك»: «يا حبيبي يا أمين.. يا حبيبي يا اخويا، لا حول ولا قوة إلا بالله».