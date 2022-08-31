بتوجيهات رئاسية.. زيادة جديدة في التموين لـ9 ملايين و100 ألف أسرة والصرف غدا

أدت الظروف الإقتصادية، وما آلت إليه الحرب الروسية الأوكرانية إلى زيادة نسبة التضخم على مستوى العالم، ما أدى إلى إصدار توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة المصرية، ببحث سبل توفير الحماية الإجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، وإجراء حصر لهم، لبدء التنفيذ الفوري، إذ جاء الحصر الحكومي لهم بعدد 9 ملايين و100 ألف أسرة هي الأكثر احتياجا للدعم الاستثنائي الجديد، الذي قرر مجلس الوزراء أن يتم صرفه لمدة 6 أشهر بداية من سبتمبر 2022.

غدا.. بدء صرف زيادة التموين الجديدة

وصلت زيادة الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجا على بطاقات التموين، التي يبدأ صرفها ابتداءً من غد الخميس، بالتوازي مع تموين شهر سبتمبر لمدة 6 أشهر، وصلت إلى 300 جنيه، وتبدأ من 100 جنيه للبطاقة المدرج عليها أسرة واحدة، إذ حدد مجلس الوزراء، قيمة الزيادة التي سيتم صرفها في صورة سلع تموينية كالتالي:

- 100 جنيه شهريا على بطاقة التموين التي تضم أسرة واحدة.

- 200 جنيه شهريا على بطاقة التموين التي تضم أسرتين.

- 300 جنيه شهريا على بطاقة التموين التي تضم 3 أسر فأكثر.

من هي الفئات المستحقة لزيادة التموين الجديدة؟

وأجرت الحكومة حصرا دقيقا من أجل إيصال الدعم الاستثنائي الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي لمستحقيه من الأسر الأكثر احتياجا، إذ جرى حصرهم بعدد 9 ملايين و100 ألف أسرة هم الأولى بالرعاية، يأتي بينهم 8 ملايين أسرة من أصحاب بطاقات التموين، والباقي من مستحقي برنامج تكافل وكرامة، وبناء على الحصر الحكومي فإن الفئات المستحقة للدعم هي الفئات التالية:

1- كل أسرة يقل دخلها الشهري عن 2700 جنيه.

2- كل أسرة يقل معاشها الشهري عن 2500 جنيه.

3- أصحاب معاش تكافل وكرامة.

4- أصحاب معاش الضمان الاجتماعي.

5- الأرامل والمطلقات.

رسالة على بون صرف الخبز يستمر إرسالها لمدة 7 أيام

في السياق قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، إن بونات صرف الخبز سيدوّن عليها رسالة زيادة التموين الجديدة بقيمة 100 جنيه للأسر المستحقة، بداية من غد الخميس ولمدة 7 أيام، موضحا أن هناك 23 مليون بطاقة تموين لن يتسلموا جميعهم رسالة بون صرف الخبز بزيادة دعم التموين، وإنما من يستحق الزيادة هم 8 ملايين بطاقة فقط من حاملي البطاقات التموينية والباقي من أصحاب معاش تكافل وكرامة والذين سيصرفون الدعم من خلال كارت ميزة.

دعم الرئيس لبطاقات التموين في 8 أعوام

ويهتم الرئيس السيسي دائما بدعم التموين، إذا أقر الرئيس السيسي خلال 8 أعوام أكثر من 4 زيادات في قيمة الدعم التمويني للفرد الواحد، كالتالي:

- في 2014 بلغت حصة الفرد في التموين 15 جنيها.

- في 2016 زادت حصة الفرد في التموين إلى 21 جنيها.

- في 2017 زادت حصة الفرد في التموين إلى 50 جنيها حت الفراد الرابع و25 جنيه بداية من الفرد الخامس.

- في 2022 أقر الرئيس أكبر حزمة اجتماعية لاصحاب بطاقات التموين من الأسر الأولى بالرعاية وصلت إلى 300 جنيه للبطاقة الواحدة.

- في 2022 إعلان ثبات سعر رغيف العيش عند 5 قروش للمواطن مع تحمل الحكومة باقي تكلفته والتي تقدر إجماليها 80 قرشا للرغيف الواحد.