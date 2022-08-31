«التموين»: 8 ملايين أسرة تستفيد من الدعم الاستثنائي على البطاقات

قال الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بمد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، الأمر الذي جاء بمثابة توجيه رئاسي لوزارة التموين للتخفيف من وطأة الأحداث الاقتصادية الأخيرة التي تشهدها كافة دول العالم.

عدد البطاقات وصل لـ23 مليونا

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الوزارة لديها 64 مليون مستفيد من منظومة التموين، ويستفاد من الحزمة الاستثنائية الجديدة في حدود 36 مليون مواطن، وجرى اختيار 8 ملايين أسرة للاستفادة من الزيادة التي جرى إقرارها بحد أدنى 100 جنيه وأقصى 300 جنيه.

تحديد الفئات الأولى بالرعاية

وتابع: «جرى تحديد الفئات الأولى بالرعاية من قبل لجنة العدالة الاجتماعية في مجلس الوزراء، لأصحاب المعاشات أقل من 2500 جنيه، وأصحاب الدخول اللي بتنخفض عن 2700 فأقل، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة والأرامل والمطلقات، وكل الفئات اللي بتغطيها وزارة التضامن الاجتماعي هتكلف الدولة شهريا 833 مليون جنيه لمدة 6 أشهر، بداية من سبتمبر».

أوضح أن التحالف الوطني للعمل الأهلي سيقدمون سلعا للمحتاجين أيضا، وتوجد حزمة أخرى خاصة تابعة لبطاقات التموين، ويستفاد منها 3 فئات، إما بـ100 أو 200 أو 300 جنيه على حسب الأسر المدرجة في البطاقة التموينية.

وتابع: «الشريحة الأولي اللي هتاخد 100 جنيه حوالي 7.6 مليون أسرة، والشريحة الثانية والتي تضم من أسرتين لـ3 أسر سيحصلوا على دعم 300 جنيه، وسيبدأ التنفيذ من الباكر على مستوى 40 ألف منفذ تمويني، وكل بطاقة هتكون معرفة على النظام وفقا لعدد الأسر المدرجة على البطاقة».