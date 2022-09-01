الدفاع الروسية: قوات أوكرانية تهاجم محطة زابوريجيا النووية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أنّ القوات الأوكرانية حاولت مهاجمة محطة زابوريجيا النووية، تزامنًا مع تحرك بعثة الوكالة الدولية للطاقة النووية لزيارة المحطة، وفقًا لما نقلته قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

مقتل العديد من المهاجمين الأوكرانيين أثناء محاولة الهجوم

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنّ الجيش الروسي استهدف العديد من المهاجمين الأوكرانيين أثناء محاولة الهجوم على محطة زابوريجيا.

وتتدهور الأوضاع في محيط المحطة النووية التي تعتبر أكبر محطة نووية في أوروبا، وتتبادل موسكو وكييف الاتهامات باستهداف المحطة ما يثير مخاوف من حدوث كارثة إشعاعية.