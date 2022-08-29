«الطاقة الذرية» في طريقها إلى محطة «زابوريجيا» النووية

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفاييل جروسي، إن فريقا من الوكالة في طريقه إلى محطة «زابوريجيا» النووية في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأضاف «جروسي» في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن على الوكالة حماية أمن أوكرانيا وأمن أكبر محطة في أوروبا، معربا عن فخره بقيادة البعثة، التي ستصل إلى محطة الطاقة النووية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

من جانبه، أشار مصدر عسكري، إلى تغييب كوادر القوات الجوية الأوكرانية خلال تدمير طائرات سلاح الجو الأوكراني من قبل الطائرات الروسية ووسائل الدفاع الجوي.

وأوضح المصدر للصحفيين، أن الطيارين القادرين على قيادة ما كانت القوات الأوكرانية تملكه من «ميج-29» و«سو-27و25» لم يعد لهم وجود، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وصول الوحدات المشاركة في «فوستوك 2022» الاستراتيجية إلى ميدان التدريب

بدورها، أشارت وزارة الدفاع الروسية، للصحفيين، إلى وصول الوحدات العسكرية الأجنبية المشاركة في مناورات «فوستوك 2022» الاستراتيجية إلى ميدان سيرجيفسكي للتدريب في المنطقة العسكرية الشرقية.

وسيشارك في التدريبات، المقررة في الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر المقبل، أكثر من 50 ألف عسكري وأكثر من 5000 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك «140 طائرة-60 سفينة حربية-قارب-سفن دعم».

إدانة امريكية

وفي سياق آخر، أدانت «واشنطن» عرقلة «موسكو» لتبني إعلان مشترك في ختام مؤتمر منظمة الأمم المتحدة الـ10 لمراجعة معاهدة «عدم انتشار الأسلحة النووية»، وقالت وزارة الخارجية، إن روسيا قررت بعد 4 أسابيع من المفاوضات المكثفة والمثمرة، وحدها عرقلة الإجماع بشأن وثيقة نهائية، وفقا لما ذكرت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأضاف نائب المتحدث باسم الوزارة الأمريكية فيدانت باتيل، في بيان، أن «موسكو» فعلت الأمر بهدف منع استخدام كلمات تعترف بالمخاطر الإشعاعية الهائلة في محطة «زابوريجيا» النووية.