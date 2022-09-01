«الشعب الجمهوري» يشيد بحزمة إجراءات الحماية الاجتماعية الرئاسية

أشاد اللواء محمد صلاح أبوهميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، بحزمة الإجراءات الاجتماعية التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذها وقال إن الطبقة المتوسطة ومستوها المعيشي أولى أولويات الدولة المصرية خاصة خلال الفترة الحالية مع التغيرات الاقتصادية التي طالت كافة دول العالم عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية والتي تمثلت في انخفاض المستوى المعيشي للمواطنين وغلاء فاحش لكافة أسعار السلع الغذائية.

أبوهميلة: الطبقة المتوسطة تحملت كافة إجراءات الإصلاح الاقتصادي

وأضاف رئيس برلمانية الشعب الجمهوري في تصريحات خاصة لـ «لوطن»، قائلا الطبقة المتوسطة حملت الدولة على عاتقها منذ عام 2016 وبدء إجراءات الإصلاح الاقتصادي ووقف كتفا بكتف مع القيادة السياسية لبناء الوطن وخلق حياة كريمة للأجيال الجديدة.

وبسؤاله عند دور الحزب في إعانة المواطنين البسطاء والخدمات التي يقدمها الحزب لهم قال أبو هميلة: «الحزب ينظم عادة في كافة المناسبات والأعياد حملات وقوافل اجتماعية تقدم الهدايا والسلع للمواطنين بالمجان وذلك فضلا عن القوافل الطبية التي يتم تنظيمها من قبل أمانات الحزب المختلفة بكافة المحافظات والتي تقدم خدماتها للمواطنين مجانا دون أي رسوم بداية بالكشف ونهاية بصرف العلاج».

إشادة بمجهودات الدولة تجاه القطاع الصحي

وأشاد «أبو هميلة»، بمجهودات الحكومة في القطاع الصحي خلال الفترة الأخيرة ونجاحها في القضاء على قوائم الانتظار قائلا: «الدولة وضعت خطة إستراتيجية محكمة للنهوض بالقطاع الصحي وتقديم خدمات علاجية تليق بالمواطنين».

وفي نهاية حديثه طالب أبو هميلة جموع الشعب المصري بالالتفاف خلف القيادة السياسية وتوحيد الصف من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية بأقل الخسائر مؤكدا أن جميع دول العالم تعرضت لظروف اقتصادية صعبة عقب تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بصرف 300 جنيه على بطاقات التموين ضمن حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية.