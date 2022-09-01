المصريين الأحرار: حزم الحماية الاجتماعية متتالية ومتنوعة منذ عام 2014

أعرب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، عن سعادته البالغة بقرارات الرئيس السيسي، بزيادة الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجًا على بطاقات التموين، إلى 300 جنيه، لافتًا إلى أن هذه القرارات جاءت متتالية.

مبادرات دعم محدودي الدخل متتالية منذ عام 2014

وأشار «خليل»، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أحمد الموجي ورغدة منير، ببرنامج «من قلب القاهرة»، على «راديو مصر»، إلى أن القيادة السياسية أصدرت العديد من المبادرات الداعمة لمحدودي الدخل منذ عام 2014 وحتى الآن، من بينها تكافل وكرامة وحياة كريمة، إضافة للاهتمام بملف الصحة، لافتا إلى أهمية توقيت القرارات الأخيرة، في ظل معاناة العالم أجمع اقتصاديا.

زيادة إنفاق الدولة من الموازنة العامة لصالح محدودي الدخل

وأوضح رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الدولة تحمل على الموازنة العامة من أجل المواطن محدود الدخل، لافتًا إلى تحمل الدولة ما يقرب من 3 مليارات جنيه شهريًا، لتغطية بطاقات التموين، وهو ما يعني تحملها ما يقرب من 36 مليار جنيه سنويًا.

وشدد الدكتور عصام خليل، على أن القرارات الأخيرة زادت من حجم إنفاق الدولة على محدودي الدخل مليار جنيه شهريًا، ليصل إجمالي ما تنفقه الدولة شهريًا إلى 4 مليارات، أي زيادة حجم الإنفاق السنوي 12 مليار جنيه.

الحزمة الأخيرة لصالح محدودي الدخل هي أكبر رد على شائعات إلغاء الدعم

وكشف رئيس حزب المصريين الأحرار، عن أن الدعم المقدم للمواطنين متنوع، لافتًا إلى إشارة وزير التموين بإضافة سلع جديدة، مؤكدًا أن هذه القرارات الأخيرة هي أنسب رد على أهل الشر الذين أطلقوا العديد من الشائعات المتعلقة بتوصيات البنك الدولي، برفع الدعم عن المواطنين محدودي الدخل.