«إرادة جيل» يشيد بإجراءات الحماية الاجتماعية: ترفع المعاناة عن المواطن

أشاد الدكتور تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجًا على بطاقات التموين إلى 300 جنيه بدلًا من 100، موضحًا أن تلك القرارات جاءت لرفع المعاناة عن المواطن، كما ذكر أنه لا بد من توجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على القرار المتميز، الذي جاء في ظل ظروف صعبة يعيشها العالم، واصفًا إياه بالقرار الجرىء، إذ قرر الرئيس رفع المعاناة عن محدودي الدخل في ظل ارتفاع الأسعار.

الحكومة المصرية تقف بجانب المواطنين

وأضاف «مطر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «إكسترا اليوم»، الذي يُعرض على شاشة «extra news»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بصرف 300 جنيه دعمًا استثنائيًا على بطاقات التموين، وهذا أمر يدل على أن الحكومة المصرية تقف بجانب المواطنين البسطاء في الظروف الصعبة، «أبسط شيء إننا نوفر لهم المعيشة والزيت والسكر ودا كل الحاجات اللي بيهتم بيها المواطن»، مثمنا الإجراءات الحمائية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

لدينا قيادة سياسية تضع العنصر الإنساني فوق كل اعتبار

وأوضح رئيس حزب إرادة جيل، أن تلك الإجراءات جاءت لدعم الفئات الأكثر احتياجا، وهي خطوة مهمة تؤكد استمرار دعم الدولة للفئات الأكثر احتياجًا، رغم التحديات الكبيرة التي يمر بها الاقتصاد المصري، وسط متغيرات دولية أثرت على كافة الاقتصادات العالمية، «لدينا قيادة سياسية تضع العنصر الإنساني فوق كل اعتبار، وتعرف جيدا معاناة المصريين مع ارتفاع أسعار السلع، فدائما ما تكون ظهيرا مساندا وقويا لهم، فالقرار يدل على إحساس القيادة السياسية بالأسر الأكثر احتياجًا في ظل الأزمة العالمية.