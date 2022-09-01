يشهد رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم، عمليات بحث كبيرة من المواطنين، حيث تزداد عمليات البحث عن الفاتورة عبر محركات البحث المختلفة مع بداية كل شهر، لمعرفة قيمة الفاتورة الخاصة بالتليفون الأرضي بالرقم وطريقة السداد إلكترونيًا.

ويهتم المواطنون بسداد فاتورة التليفون الأرضي في مواعيدها لمنع انقطاع خدمة الإنترنت، وفي هذا الإطار، تستعرض «الوطن» رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم وطريقة السداد إلكترونيًا على النحو التالي:

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة المصرية للاتصالات، والضغط على خانة دفع فاتورة التليفون الأرضي ويمكن من خلال الاستعلام عن الفاتورة.

يتم إدخال البيانات المطلوبة للاستعلام عن الفاتورة، وهي كود المحافظة ورقم التليفون الأرضي ثم الضغط على خانة اظهر الفواتير.

تظهر قيمة الفاتورة فور كتابة البيانات والتأكد من صحتها، ولا يظهر شئ في حال سداد الفواتير المستحقة بشكل كامل.

وجدير بالذكر، أنه يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال الاتصال بخدمة عملاء الشركة المصرية للاتصالات عبر رقم 111، واتباع الخطوات المطلوبة.

رابط سداد فاتورة التليفون الأرضي

ومن خلال الضغط على خانة سدد، يمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيًا من خلال استخدام طريقة الدفع بالفيزاد كارد، ويتم إدخال البيانات المطلوبة لذلك والضغط على دفع لإتمام سداد فاتورة التليفون، كما يمكن السداد من خلال شركات التحصيل الإلكتروني.

ويقدم الموقع الإلكتروني الخاص بالمصرية للاتصالات، عددًا من الخدمات الأخرى الخاصة بشحن أو دفع فاتورة الموبايل أو تجديد اشتراك الإنترنت، من خلال خانات متوفرة على الموقع يمكن الضغط عليها وإتباع الخطوات المطلوبة لكل خدمة، ولكن يجب كتابة رقم الخدمة ورقم المرور.