الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.. العقوبة والمهلة الأخيرة

لا زال هناك بعض المستخدمين للتليفون الأرضي، يخضعون لغرامة تأخير سداد الفواتير وهي أنهم في فترة الاستقبال فقط، التي من المقرر أن تنتهي في 14 سبتمبر وبعدها يتم فصل الخدمة يوم 15 من الشهر ذاته، حتى يتم سداد فاتورة التليفون الأرضي التي كان من المقرر سدادها حتى 14 أغسطس الجارِ، وعليه تصدر الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي محرك البحث العالمي «جوجل» خلال الدقائق القليلة الماضية.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها بوابة «الوطن» الإخبارية، نوضح في التقرير التالي خطوات وكيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي والعقوبة المتوقعة في حال الامتناع عن السداد.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بخطوات بسيطة وسهلة تتمثل في الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات ثم الضغط على أيقونة الاستعلام عن رقم الحساب، ويجب الحرص على إدخال كود المحافظة، ثم إدخال رقم الهاتف الأرضي، لتأتي الخطوة الأخيرة وهي الضغط على أيقونة استعلام، وعلى الفور ستظهر قيمة أي فاتورة، وأيضًا أي فواتير متأخرة على نفس الرقم.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

فور الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وظهور القيمة المستحقة للمحاسبة، فإن هناك إجراءات متبعة في طرق السداد التي تتم من خلال الضغط على كلمة «سدد» لتظهر أمام العميل الطريقة التي يرغب في السداد بها، سواء كانت تلك الطريقة عن طريق الفيزا كارد، أو من خلال شركات التحصيل الإلكتروني مثل «فوري، أمان، وغيرها من الشركات الأخرى».

وكانت قد حذرت الشركة في وقت سابق، من الامتناع عن دفع فواتير التليفون الأرضي، وأنه في حال الامتناع عن الدفع في الموعد المحدد يستعرض المستخدم لغرامات منها أن تتحول إلى خدمة الاستقبال فقط في البداية للمستخدمين الذين تأخروا عن السداد، بحيث لا يمكن للمستخدم إجراء أي مكالمات، لكنه يتمكّن من استقبالها فقط وفي 15 سبتمبر سيتم فرض غرامة تأخير ورفع الخط مؤقتًا من الخدمة.