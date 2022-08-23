خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي وطريقة الاستعلام.. رابط متاح

بعد انتهاء المهلة الزمنية المسموحة للمشتركين في خدمة الخط الأرضي لدفع الفاتورة الخاصة بهم، تقوم الشركة بتحويل الخدمة إلى استقبال حتى قطع الخدمة نهائيا، ليؤثر ذلك على خدمة الإنترنت التي لا يمكن الاستغناء عنها، ما يجعل الكثير من المواطنين يبحثون عن خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيا.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم ومستمر، توضح بوابة «الوطن» خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيا، وفق الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

- تتيح الشركة المصرية للاتصالات للمواطنين فرصة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيا، من خلال الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالشركة من هنــــــــــا.

- ثم يقوم المواطن بالضغط على «دفع فاتورة التليفون الأرضي» حتى تظهر أمامه الصفحة التي يقوم من خلالها بإدخال بعض البيانات، والتي تتمثل في كود المحافظة ورقم الهاتف.

- ثم بعد ذلك يقوم المشترك بالضغط على «اظهر فواتير» حتى تظهر قيمة الفاتورة الخاصة به.

- الضغط على «السداد الإلكتروني» حتى يستطيع المشترك سداد قيمة الفاتورة المسجلة عليه.

- ثم يقوم المواطن باختيار الطريقة التي يريد السداد بها، سواء كانت محفظة إلكترونية أو فيزا.

كما يمكن للراغب في سداد قيمة الفاتورة الخاصة التوجه إلى أقرب منفذ لشركات التحصيل الإلكتروني المختلفة، والتي تتمثل في «مصاري، أمان، فوري، خالص موبايل، بيي»، وغيرها من شركات التحصيل الأخرى.