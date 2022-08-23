خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم

مع اقترب نهاية كل شهر، تزداد عمليات البحث المستمرة بخصوص الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي تمهيدا لدفع الفاتورة، وحرصا على عدم التعرض لأى غرامات زائدة عن قيمة الفاتورة الشهرية.

وفي إطار حرص بوابة «الوطن» على تقديم الخدمات الإعلامية للجمهور، نرصد من خلال السطور التالية، طرق الأستعلام عن فاتورة التليفون الآرضى، وطرق دفعها إلكترونيا.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

بخطوات بسيطة وسريعة وسهلة، يستطيع أي مواطن، لديه تليفون أرضي، أن يستعلم بشكل دوري على قيمة فاتورة التليفون الشهرية، وطرق دفعها بشكل إلكتروني كامل.

- يجب على المشترك، الدخول من خلال الرابط

- الضغط على أيقونة الأستعلام عن رقم الحساب

- الحرص على إدخال كود المحافظة، ثم القيام بإدخال رقم الهاتف الأرضي.

- الضغط على أيقونة استعلام.

- بعد ذلك ستظهر قيمة أي فاتورة، وأيضا أي فواتير متأخرة على نفس الرقم.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي

كما اتاحة الشركة المصرية للاتصالات، عدة إمكانيات سريعة، لدفع فاتورة التليفون الأرضي «إلكترونيا» سواء من خلال الفيزا أو من خلال بطاقات الائتمان، أو من خلال شركات التحصيل المختلفة، مثل "فوري، أمان، ضامن، البريد المصري، بطاقات atm وغيرها من الطرق.

- بعد معرفة القيمة المالية على فاتورة التليفون، يتم الضغط مباشرة على أيقونة «دفع فاتورة التليفون»، من خلال احد الطرق الثلاثة السابقة.

هذا ومن المعروف أن الشركة المصرية للاتصالات، تحدد يوم 15 من كل شهر، كآخر مهلة لأجل دفع قيمة الفاتورة، قبل أن تقع غرامة مالية على الرقم، كما تتيح الشركة، أيضا لصاحب الفاتورة مهلة لمدة شهر آخر لدفع قيمة الفاتورة مضاف إليها قيمة الغرامة، ثم بعد ذلك يتم تحويل رقم الهاتف إلى استقبال فقط، وذلك لمدة شهر آخر، وإذا لم يتم الدفع خلال تلك المهلة يتم إيقاف الخط بشكل نهائي.