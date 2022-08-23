خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2022

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2022، من الأمور التي تستحوذ على اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين خاصة من لم يتمكنوا من الاستعلام عن قيمة الفاتورة أو دفعها، مما يعرضهم للغرامة وحتى قطع الخدمة نهائيًا بسبب تجاوز المدة التي حددتها الشركة المصرية لدفع قيمة الفاتورة.

وفي هذا الصدد، ينشر موقع «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2022 وآخر موعد لسدادها حتى لا تتعرض لقطع الخدمة، وذلك في السطور التالية:

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2022

وتتيح الشركة المصرية للاتصالات عبر موقعها الإلكتروني إمكانية الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يوليو من خلال بعض الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي:

الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات، واختيار أيقونة الاستعلام عن الفاتورة برقم التليفون ويمكن الدخول على الصفحة بشكل مباشر من هنــا.

يتم إدخال البيانات المطلوبة والتي تتضمن كود المحافظة، رقم التليفون الأرضي، والضغط على أظهر الفواتير.

ستظهر قيمة الفواتير المستحقة على رقم التليفون الأرضي.

وتتنوع قيمة فواتير التليفون الأرضي حسب المدة التي يحددها العميل، والتي تبدأ من دفع الفاتورة شهريًا، فيما يفضل آخرون دفعها كل 3 أشهر أو 6 أشهر، أو سنوية.

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2022

ووفق المعلن من الشركة المصرية للاتصالات، فإن فاتورة التليفون الأرضي تظهر للمستخدم بداية من 1 إلى 15 من كل شهر، وتكون مستحقه للدفع في أي وقت خلال الشهر.

في حال عدم الدفع خلال شهر يوليو، فإنه يتم إضافة غرامة على قيمة الفاتورة تدفع في الشهر التالي، وهو شهر أغسطس، وفي حالة عدم الدفع، يتم قطع الخدمة جزئيًا بحيث يعمل الهاتف كاستقبال فقط خلال شهر سبتمبر، ثم يتم قطع الخدمة حتى السداد في شهر أكتوبر.