استقرار سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في البنوك المصرية

سجّل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري استقرارًا في مستهل التعاملات اليوم الخميس، ليتداول عند نفس مستويات الأمس الأربعاء، وفقاً لأسعار صرف العملات على موقع البنك المركزي المصري وشاشات التداول اللحظي بالبنوك المحلية وشركات الصرافة.

سعر الدولار الأمريكي بالبنك المركزي المصري

سجّل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه على موقع البنك المركزي المصري، 19.1808 جنيه للشراء و19.2583 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه بالبنك الأهلي المصري

كذلك، يتداول سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، عند 19.18 جنيه للشراء و19.24 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، صباح اليوم الخميس.

سعر الدولار الأمريكي اليوم أمام الجنيه ببنك مصر

يُعرض سعر الدولار أمام الجنيه بشبكة فروع بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية، عند 19.18 جنيه للشراء و19.24 جنيه للبيع خلال التعاملات الصباحية اليوم.

سعر الدولار أمام الجنيه بالبنك التجاري الدولي

فيما يُباع الدولار الأمريكي أمام الجنيه، بفروع البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة من حيث الأصول في مصر، بسعر 19.2 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع، وفقًا للمعروض على شاشات التداول اللحظي صباح اليوم.

أعلى سعر شراء للدولار الأمريكي بالبنوك

وسجل أعلى سعر شراء للعملة الأمريكية، الدولار، أمام الجنيه المصري ببنكي «أبو ظبي الاسلامي» و«مصر إيران»، عند 19.23 جنيه خلال فترة التعاملات الصباحية.

ويعرض الدولار الأمريكي أمام نظيره المحلي، عند أدنى مستوى للشراء بسعر 19.16 جنيه بفروع 11 بنكًا هي «العربي الأفريقي» و«بلوم» و«البركة» و«المشرق» و«قناة السويس» و«الكويت الوطني» و«أبو ظبي التجاري» و«التنمية الصناعية» و«الامارات دبي الوطني» و«المصرف العربي» و«اتش اس بي سي».