سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه 31 أغسطس 2022 بالبنوك المصرية

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء، 31 أغسطس الحالي، مستويات مستقرة داخل شبكات فروع البنوك وشركات الصرافة في مصر، بحسب المعلن على شاشات التداول اللحظي.

فيما تستعرض «الوطن» عبر موقعها الإلكتروني سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه داخل العديد من البنوك الحكومية والخاصة ووفقاً للأسعار الرسمية المعلنة من البنك المركزي المصري، كالتالي:

سعر الدولار الأمريكي من البنك المركزي المصري

ووفقاً للمعلن من البنك المركزي المصري عن أسعار صرف العملات اليوم الذي يرصد متوسط أسعار السوق، فإنَّ سعر الدولار الأمريكي أمام نظيره المحلي، الجنيه، سجل 19.1803 جنيه للشراء و19.2583 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي بالبنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بفروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، 19.18 جنيه للشراء و19.24 جنيه للبيع، وفقاً للمعلن على شاشات التداول اللحظي خلال الفترة الصباحية.

سعر الدولار أمام الجنيه ببنك مصر

كما سجل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام نظيره المحلي، الجنيه، بشبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول؛ 19.18 جنيه للشراء و19.24 جنيه للبيع خلال فترة التعاملات الصباحية.

سعر الدولار أمام الجنيه بالبنك التجاري الدولي

وعند 19.20 جنيه للشراء و19.26 جنيه يباع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بفروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة في السوق المحلي من حيث الأصول، وذلك صباح اليوم الأربعاء.

أعلى سعر شراء للدولار الأمريكي بالبنوك

يباع الدولار الأمريكي عند أعلى سعر شراء أمام الجنيه بفروع بنكي «أبو ظبي الإسلامي» و«مصر إيران» عند 19.23 جنيه، خلال فترة التعاملات الصباحية اليوم.

أدنى سعر شراء للدولار أمام الجنيه

فيما لا يزال يحتفظ بنكي «البركة» و«المشرق» بأقل سعر للدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، عند 19.14 جنيه خلال فترة التعاملات الصباحية، وفقاً للمعلن من شاشات التداول اللحظي.