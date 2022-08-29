سعر الدولار الأمريكي يواصل استقراره أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم

استقرت أسعار صرف العملات بالسوق المحلي خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس، ليتم تداولها أمام العملة المحلية الجنيه، عند نفس المستويات للتعاملات الصباحية، باختلافات طفيفة، خاصةً سعر الدولار الأمريكي، الذي ظل عند نفس مستوياته بالبنوك المحلية وشركات الصرافة، بحسب المعلن على شاشات التداول اللحظية.

سعر الدولار أمام الجنيه وفقا للبنك المركزي

ووفقا لآخر تحديثات البنك المركزي، عن أسعار صرف العملات اليوم، فإنَّ سعر الدولار الأمريكى وصل عند​ 19.1603 جنيها للشراء و19.2383 جنيها للبيع، بحسب متوسط أسعار السوق.

سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، استقرارا داخل فروع أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، البنك الأهلي المصري، ليظل سعر الشراء عند 19.16 جنيه وسعر البيع عند 19.22 جنيه.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك مصر

وكذلك، احتفظ سعر العملة الأمريكية أمام نظيرتها المحلية بنفس المستويات داخل فروع ثاني أكبر الحكومية؛ بنك مصر، ليتداول الدولار أمام الجنيه عند 19.16 جنيهاً للشراء و19.22 جنيهاً للبيع.

سعر الدولار بالبنك التجاري الدولي

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه إلى 19.16 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع داخل شبكة فروع أكبر البنوك الخاصة من حيث الأصول، البنك التجاري الدولي- مصر، وفقاً لشاشات التداول اللحظي للفترة المسائية.

أعلى سعر للدولار الأمريكي

فيما يتداول سعر الدولار أمام الجنيه، عند أعلى سعر شراء داخل شبكة فروع مصرف أبو ظبي الإسلامي، بسعر 19.21 جنيها، وبنك مصر إيران للتنمية بنفس السعر.

أدنى سعر للدولار أمام الجنيه

ولأدنى سعر، سجلت العملة الأمريكية سعر شراء عند 19.12 جنيه وسعر بيع عند 19.22 جنيه بفروع البنوك الآتية؛ المشرق وبلوم البركة، وذلك للتعاملات المسائية اليوم، الخميس.

يشار إلى أنَّ سعر الصرف أحد الآليات العالمية على مستوى السياسات النقدية للبنوك المركزية، وبناءاً عليه يتم تحديد سعر عملة البلاد في مواجهة العملات الأجنبية وفقاً لقوى العرض والطلب.