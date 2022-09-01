مذكرة تعاون بين «المركزي لمتبقيات المبيدات» ومعمل المختبر

وقّع المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، يمثله الدكتورة هند عبد اللاه، مدير معمل كيوكاب، ومعامل المختبر، بروتوكول تعاون بين الطرفين للتعاون في تحليل ملوثات الأغذية بمقر المعمل.

وقالت مدير المعمل، إن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات وتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية للتوسع في الخدمات التي يقدمها المعمل من خلال التعاون مع الكيانات التي تعمل في نفس المجال والتعاون مع القطاع الخاص، لافتة إلى أن هذا البروتوكول يهدف إلى تقديم خدمات المعمل المختلفة من تدريب وخدمات تحليلية واستشارات فنية وتعاون في مجالات أخرى مثل عقد مؤتمرات وورش عمل وندوات بالتعاون بين الطرفين.

نمية الاقتصاد القومي للدولة

واتفق الطرفان على تفعيل بنود البروتوكول فور توقعيه بما يخدم العاملين في مجال سلامة الغذاء وبما يسهم في تنمية الاقتصاد القومي للدولة.

وأعلنت عبد اللاه أن المعمل يسعى جاهداً لتقديم خدماته إلى كل القطاعات المختلفة بأعلى جودة وأقل تكلفة وبما يسهم في تنمية الكيانات الصغيرة في هذا القطاع كما أشارت إلى أن توجيهات القيادة السياسية نحو التعاون مع القطاع الخاص في كل المجالات تقوم بتنفيذه وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية للمساهمة في تنفيذ أهداف الدولة في التنمية المستدامة.

200 فرع لمعمل المختبر

الجدير بالذكر أنه تم تأسيس معمل المختبر عام 1979 للتحاليل الطبية وبعد وصول فروعه إلى أكثر من 200 فرع على مستوى الجمهورية بدأ العمل في مجال تحليل الملوثات في الأغذية مما استدعى ذلك التعاون مع معمل كيوكاب نظراً لخبرات كيوكاب في هذا المجال كأول معمل معتمد في مصر والشرق الأوسط كما أنه المعمل الوحيد المعتمد من هيئة الـ FINAS بفلندا والمصنف وفقاً لتصنيف هيئة المعامل الحكومية بأوروبا ضمن الفئة المتميزة الأولى وما يضمه من أكثر من قسم لتحليل ملوثات الأغذية والبيئة أبرزهم متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة والميكروبيولوجي والسموم الفطرية ومضافات الأغذية وجودتها والملوثات العضوية الثابتة والعقاقير البيطرية والعناصر المهاجرة.