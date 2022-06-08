الحكومة تنفي وجود مبيدات مسرطنة في المحاصيل الزراعية: شائعات تستهدف النجاح

ردّ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن الشائعات التي تطول بعض القطاعات، والخاصة باستخدام «مبيدات مسرطنة»، مؤكدا أنّها شائعات تستهدف النجاح الذي تحققه مصر في مجال الصادرات الزراعية، والتي تسجل أرقام غير مسبوقة.

رقابة على المنشآت

وأضاف وزير الزراعة، في مؤتمر صحفي منعقد بمقر مجلس الوزراء حاليا، أنّ الفاكهة المصرية والخضراوات المصدرة للخارج أصبح لها «اسم وطعم.. وكل الدول تتهافت عليها»، لافتا إلى أنّه يتم الرقابة على المنشآت، ولا يتم تصدير منتج دون اعتماده من جهات الدولة.

تصدير المنتجات المصرية إلى اليابان

وأشار القصير، إلى أنّ الدولة المصرية فتحت الباب للتصدير للسوق الياباني لأول مرة في التاريخ، رغم صعوبة النفاذ إليه، ما يعتبر شهادة ثقة ونجاح للدولة.

وشدد وزير الزراعة، على أنّ توفير غذاء آمن وصحي ومستدام، هو اهتمام كبير من القيادة السياسية، ورئيس الوزراء، مشيرا إلى إنشاء هيئة سلامة الغذاء، ومعامل صحة الحيوان، والمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات، ومعمل الأغذية، وهي معامل مرجعية على مستوى العالم.