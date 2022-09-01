هنا الزاهد تحسم جدل الفيديو المنتشر لها: مشهد من «حلوة الدنيا سكر»

تصدرت الفنانة هنا الزاهد محركات البحث على «جوجل»، بعدما حسمت الجدل القائم بشأن الفيديو المنتشر لها مع شاب يريد التصوير معها لكنها ترفض وتعنفه بشدة، مؤكدة أنه مشهد من مسلسل «حلوة الدنيا سكر»، الذي عرض منذ فترة على القنوات الفضائية.

وقالت الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابها الشخصي على «إنستجرام»، إنّها لا تعرف الفائدة من وراء نشر هذا الفيديو، بعد هذه الفترة، مضيفة: «ممثل اللي معايا في المشهد مصوره بموبايله ومنزله كإنه حقيقي، أنا مش فاهمة استفدت إيه إنك تطلع حد بطريقة مش حقيقية وتفهم الناس كده».

تعليقات الجمهور على هنا الزاهد

وتوالت عليها التعليقات من الجمهور، حيث كتب لها أحدهم: «واضح جدًا مشهد من مسلسل»، وقال آخر: «حسبي الله ونعم الوكيل، متزعليش نفسك يا هنا»، وأضاف آخرون «حضرتك إنسانة محترمة أكيد مش هنصدق الكلام ده»، و«أنا صدقته في الأول لحد ما شفت المشهد ولما شفته حقيقي ظلمتك وقلت دي مغرورة ليه تعمل كده، ولما عرفت إنه تمثيل أصلا مفهمتش نزل إزاي كده».

ويدور مسلسل «حلوة الدنيا سكر»، في إطار دراما التشويق والإثارة، من خلال مجموعة مختلفة من القصص الاجتماعية، التي تتناول في كل خمس حلقات قصة جديدة، عن كيف تغير الصدفة حياتنا، وكيف يلعب الحب دورًا قويًا فيها، وهو من تأليف أيمن الشايب، إخراج خالد الحلفاوي.

آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد

وكان آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد، فيلم «بحبك» من بطولة تامر حسني، هدى المفتي، مدحت إسماعيل، حمدي الميرغني، وشهد الشاطر، من إنتاج حسام حسني، وتأليف وإخراج تامر حسني، في أولى تجاربه الإخراجية.