هنا الزاهد بعد مشاركتها في حفل تامر حسني: كنت مخضوضة من العدد الكبير

أعربت الفنانة هنا الزاهد عن سعادتها البالغة، وذلك بمشاركة الفنان تامر حسني بالأمس في حفلته، التي أقيمت في مدينة العلمين الجديدة، احتفالا بانطلاق ألبومه الجديد «عشأنجي».

كنت مخضوضة من العدد ده كله ما شاء الله جمهورك كبير

ونشرت الفنانة هنا الزاهد صورا تجمعها مع تامر حسني، عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معلقة عليها: «مبسوطة إني كنت معاك على المسرح في أغنية انت اختيار من فيلم بحبك، مع إني كنت مخضوضة من العدد ده كله ما شاء الله جمهورك كبير مبروك علينا الفيلم، ومبروك على الحفلة».

نجاح هنا الزاهد وتامر حسني في فيلم بحبك

وفي سياق آخر، يحقق كل من تامر حسني، هنا الزاهد في فيلم «بحبك»، الذي يعرض حاليا في جميع دور العرض بمصر والوطن العربي، والذي تدور أحداثه حول تناول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

وشارك في بطولة الفيلم تامر حسني، هنا الزاهد، حمدي الميرغني، هدى المفتي، مدحت تيخا، شهد الشاطر، عالية راشد، عزت زين، منة المصري، فرح الزاهد، سمر محمد متولي، يشهد الفيلم أول تجربة إخراجية سينمائية للفنان تامر حسني.