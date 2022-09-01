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تدريب مجاني لـ16 شابا وفتاة على مهنة «جليس ذوي القدرات الخاصة والمسنين» بالمنيا

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ماهر هنداوي
10:07 ص | الخميس 01 سبتمبر 2022
جانب من التدريب المهني

جانب من التدريب المهني

تلقت وزارة القوى العاملة، تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا، بشأن بدء التدريب المهني المجاني لـ16 متدربا ومتدربة على مهنة «جليس ورعاية ذوي القدرات الخاصة والمسنين»، وذلك بمركز النهضة للتدريب بالمحافظة.

تدريب على المهن المستحدثة

وقال هشام زكي، مدير مديرية القوى العاملة بالمنيا في تقريره، إنّ عملية التدريب تتم تحت إشراف مديرية القوى العاملة وإدارة التدريب المهني التابعة لها، لتدريب الشباب على أحد المهن المستحدثة المطلوبة بسوق العمل داخل المحافظة، والتي ازداد الطلب عليها من العديد من المنشآت.

تفاصيل البرنامج التدريبي

وأوضح مدير المديرية، أنّ البرنامج التدريبي يتضمن مجموعة من الموضوعات، منها: «التأهيل المهني لـ ذوي الإعاقة، الإطار العام للتأهيل، أنظمة تقديم الخدمة لذوي القدرات، الاتجاهات الحديثة في التأهيل والتنمية المستدامة، ومفاهيم أساسية في مجالي الإعاقة».

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.