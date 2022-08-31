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«القوى العاملة» تعقد ندوة عن مجال السلامة بمشاركة 50 عاملا بالإسكندرية

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ماهر هنداوي
01:45 م | الأربعاء 31 أغسطس 2022
«القوى العاملة» تعقد ندوة عن مجال السلامة بمشاركة 50 عاملا بالإسكندرية

نفذت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية ندوة تثقيفية في إطار مبادرة «سلامتك تهمنا» استفاد منها 50 عاملاً من 3 منشآت فندقية، في إطار دور وزارة القوى العاملة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية.

50 عاملاً من 3 منشآت فندقية

وقال ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية في تصريحات اليوم الأربعاء، إنَّ الندوة تضمنت موضوعات حول: الأمراض المهنية والمخاطر البيولوجية في بيئة العمل، وتعريف لجان التحكيم الطبي وطبيعة عملها.

نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية

وأشار «سعيد» الى أهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل للحفاظ على العامل المصري، وتحقيق بيئة عمل آمنة ومستقرة مما يسهم في زيادة الإنتاج.

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.