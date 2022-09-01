بدء تطبيق برنامج الحماية الاجتماعية الجديد للأسر احتياجا في الشرقية

قالت فايزة كمال وكيل مديرية التموين بمحافظة الشرقية، إن برنامج الحماية الاجتماعية الجديد سيُطبق بدءا من اليوم الخميس في جميع إنحاء المحافظة، مشيرة إلى أن المستفيدين من هذا البرنامج سيتمتعون بالكثير من المميزات.

بدء تطبيق برنامج الحماية الاجتماعية في الشرقية

وأوضحت وكيل مديرية التموين بالشرقية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المساعدات عبارة عن مبالغ مالية تتراوح ما بين 100 أو 200 أو 300 جنيه تدخل البطاقات التموينية، ويحق للمستفيد شراء سلع تموينية بها، مشيرة إلى أن المبلغ المقرر استفادة الأسرة به يُحدد بحسب عدد أفرادها وكذلك بعد الاطلاع على رواتبهم.

يذكر أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، قرر بدء تنفيذ تنفيذ حزمةمن برامج الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي وجه رئيس الجمهورية بها، بداية من شهر سبتمبر الجاري.

برنامج الحماية الاجتماعية في مصر

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرر التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية، والتي بدأت بزيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة»، بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

مساعدات استثنائية لـ9 ملايين أسرة

وتضمنت التعليمات التي أصدرها الرئيس البدء في صرف مساعدات استثنائية لـ9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر مقبلة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهريا للأسر الأكثر احتياجا ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهريا.