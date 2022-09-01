سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مستويات مستقرة لأغلب تعاملاته في البنوك وشركات الصرافة صباح اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022، بالسوق المصرفي المحلي، وفقا للمتوسط السعري المعلن من البنك المركزي المصري.

وتتابع «الوطن» سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة، في تقرير يومي للتعاملات الصباحية، كما يلي:

سعر الريال السعودي بالبنك المركزي المصري

وبحسب آخر تحديثات موقع البنك المركزي لأسعار العملات، سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه 5.102 جنيه للشراء و5.1246 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي أمام الدولار

سجل سعر الريال السعودي أمام الدولار، 0.27 دولار صباح اليوم الخميس، محافظا بذلك على مستوى سعري مستقر بالبورصات العالمية للعملات.

سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي المصري

فيما سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه،5.1 جنيه للشراء و5.12 جنيه للبيع بشبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي من حيث الأصول.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

ووفقا لما تظهره شاشات التداول اللحظي بفروع بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، وصل سعر الريال أمام الجنيه إلى 5.1 جنيه للشراء و5.12 جنيه للبيع، صباح اليوم الخميس.

سعر الريال السعودي بالبنوك الخاصة والاسلامية

وترصد «الوطن» سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه خلال فترة التعاملات الصباحية اليوم بالبنوك الخاصة والإسلامية، كما يلي:

سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه بالبنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة من حيث الأصول، 5.1 جنيه للشراء و5.13 جنيه للبيع، للفترة الصباحية.

سعر الريال السعودي اليوم ببنك فيصل

يُعرض سعر الريال أمام الجنيه بفروع بنك فيصل الاسلامي، عند 5.1 جنيه للشراء و5.13 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للريال السعودي اليوم

يباع الريال السعودي عند أعلى سعر شراء أمام الجنيه، بفروع بنك أبو ظبي الاسلامي بـ5.12 جنيه، صباح اليوم.

أقل سعر شراء للريال أمام الجنيه

وفي المقابل، يُتداول سعر الريال السعودي أمام الجنيه عند أدنى سعر شراء بفروع المصرف المتحد، بـ4.95 جنيه.