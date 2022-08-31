استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه بنهاية تعاملات اليوم

أنهى سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، تعاملاته اليوم الأربعاء، 31 أغسطس الحالي، محتفظا بمستوياته المستقرة نسبيا داخل السوق المحلي بحسب المعلن على شاشات التداول اللحظي بفروع البنوك وشركات الصرافة.

وجرى التداول عند متوسط سعري 5.102 جنيه للشراء و5.1246 جنيه للبيع، بحسب المعلن من البنك المركزي المصري عن أسعار صرف العملات.

وتهتم «الوطن» برصد سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة في تقرير يومي خلال فترة التعاملات المسائية، على النحو التالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

استقر سعر الريال السعودي أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 0.27 دولار مساء اليوم، الأربعاء، وفقًا للبورصات العالمية للعملات.

سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي المصري

كما احتفظ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بمستويات مستقرة مساء اليوم الأربعاء بفروع البنك الأهلي المصري، ليظل يتداول عند 5.1 جنيه للشراء و5.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وبالمثل، يتداول سعر الريال أمام الجنيه بفروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، عند 5.1 جنيه للشراء و5.12 جنيه للبيع، مواصلاً بذلك استقراره للفترة المسائية.

وعلى صعيد البنوك الخاصة والإسلامية؛ ترصد «الوطن» سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، كالتالي:

سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، 5.1 جنيه للشراء و5.13 جنيه للبيع بفروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة من حيث الأصول، مساء اليوم، الأربعاء.

سعر الريال السعودي اليوم ببنك فيصل الإسلامي

كذلك، احتفظ سعر الريال أمام الجنيه بمستويات مستقرة بفروع بنك فيصل الاسلامي، ليظل عند 5.1 جنيه للشراء و5.13 جنيه للبيع، خلال التعاملات المسائية.

أعلى سعر شراء للريال السعودي اليوم

ووفقًا لشاشات التداول اللحظي بفروع مصرف أبو ظبي الاسلامي، يباع الريال مقابل الجنيه بأعلى سعر شراء عند 5.12 جنيه بين البنوك المحلية للتعاملات المسائية.

أدنى سعر شراء للريال أمام الجنيه

وفي المقابل، يُعرض سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند أقل سعر شراء بفروع المصرف المتحد، بسعر 4.95 جنيه.