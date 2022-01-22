سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه.. توقعات باستمرار استقراره

استقر سعر الريال السعودي، اليوم السبت، مقابل الجنيه المصري في كافة البنوك وشركات الصرافة، وسط توقعات من المحللين والمتابعين باستمرار استقراره طوال الأسبوع المقبل.

وبيع الريال السعودي في بنك مصر، بسعر«4.18 جنيه»، ليكون أفضل البنوك التى يبع لها المواطن الريال السعودي فيما جاء البنك الأهلي اليوناني، ليبلغ سعرالريال السعودي بسعر «4.18 جنيه»، ويعد من أفضل البنوك التي يشترى منها المواطن الريال وذلك وفق آخر تحديث للبنوك وشركات الصرافة.

سعر الريال السعودي اليوم

واصل الريال السعودي استقراره، اليوم السبت، في عدد كبير من البنوك وشركات الصرافة دون أي تغير وسط توقعات باستمرار استقراره خلال الأسبوع الجاري، وفق علي الحريري سكرتير شركات الصرافة بالغرف التجارية السابق، مرجعًا أن أهم الأسباب هو قوة الجنيه المصري وهدوء آلية العرض والطلب.

أسعار الريال السعودي في البنوك

ويباع الريال السعودي في بنك مصر بسعر 4.19 جنيه مقابل 4.18 جنيه للشراء، وسجّل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري سعر 4.20 جنيه مقابل 4.04 جنيه للشراء في ميد بنك.

كما سجل سعر 4.20 جنيه مقابل 4.17 جنيه في المصرف العربي الدولي، وفي بنك «HSBC» سجل سعر بيع الريال 4.20 جنيه مقابل 4.17 جنيه للشراء فيما سجّل سعر 4.2 جنيه للبيع مقابل 4.17 جنيه للشراء في «CIB».

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

-سجل سعر الريال اليوم السبت استقرارا أمام الدولار الأمريكي ليباع الدولار الواحد بسعر 3.76 ريال

سعر الريال السعودي أمام اليورو

-بيع سعر الريال السعودي مقابل اليورو بسعر 4.16 ريال.

سعر الريال السعودي مقابل الدينار الكويتي

-سجل سعر الريال السعودي مقابل الدينار الكويتي سعر 0.34 ريال.

سعر الريال السعودي مقابل الريال العماني

:بيع الريال السعودي مقابل الريال العماني بسعر 0.43ريال.

سعر الريال السعودي مقابل الريال القطري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الريال القطري سعر 4.13 ريال.