مقتل 13 وإصابة 9 من أفراد خدمة الطوارئ الروسية بسبب الهجمات الأوكرانية

أعلن انفصاليون تدعمهم روسيا، اليوم، أنّ 13 من أفراد خدمة الطوارئ لقوا حتفهم وأصيب 9 آخرين بعد تعرضهم لنيران المدفعية الأوكرانية، في الجزء الذي تسيطر عليه روسيا من منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، وفقا لما نقلته وكالة «رويترز» في نبأ عاجل.

مقتل أفراد خدمات الطوارئ أثناء تنفيذ مهامهم في روبتسي

وتعرضت مجموعة من أفراد خدمات الطوارئ في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى نيران المدفعية من التشكيلات المسلحة الأوكرانية، حيث كانوا ينفذون مهامهم في قرية روبتسي.