موعد شهر رمضان 2023 فلكيا.. وكيف يتحدد حسب الرؤية الشرعية؟

يبحث المسلمون هذه الأيام عن موعد شهر رمضان 2023، وهو من الأشهر التي لها قيمة كبيرة عند المسلمين، لأنه شهر المغفرة والرحمة، نزل فيه القرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك يهتم الجميع بالبحث عن موعده حتى يتسنى لهم الاستعداد له.

استطلاع موعد شهر رمضان 2023

ويتم تحديد موعد شهر رمضان 2023 باستطلاع هلال الشهر العربي الجديد، يوم 29 شعبان من كل عام، ويتم استطلاع رؤية ظهور الهلال أو عدم ظهوره، فإذا ظهر الهلال تكون بداية شهر رمضان المبارك، أما إذا تعذرت الرؤية يكون اليوم التالي هو المتمم لشهر شعبان ويكون موعد رمضان في اليوم الذي يليه.

ويتم تحديد موعد شهر رمضان 2023 فلكيا بجانب الرؤية الشرعية، ووفقا للحسابات الفلكية لاستطلاع موعد شهر رمضان المبارك، فإنّه من المقرر أن يكون شهر رمضان يوم 23 مارس لعام 2023، كما من المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان الكريم للعام الهجري 1444 في يوم 29 شعبان.

أهمية معرفة موعد شهر رمضان للمسلمين

ولمعرفة موعد شهر رمضان 2023، أهمية روحية كبيرة عند المسلمين جميعا فهو شهر كرم الله فيه الإسلام والمسلمين بنزول القرآن الكريم، غير أنّ به العديد من العبادات التي تقرب العبد من ربه، وتجعل العباد يتسارعون في نيل المغفرة والعتق من النار.

وصوم شهر رمضان من أركان الإسلام الخمسة التي لا يصح إسلام المسلم إلا بها، فيبدأ المسلمون بالصوم بعد تحديد موعد شهر رمضان 2023 حيث يمتنع المسلمون عن الطعام والشراب خلال هذا الشهر -إلا من كان له عذر-، إضافة إلى عدد من المحظورات التي لا يجب على الممسلمون فعلها كي لا يبطل الصوم ويضيع أجره.