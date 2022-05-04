موعد رمضان 2023 فلكيا في مارس.. و«الإفتاء» تحسم رؤية هلال شهر الصيام 1444 هجريا

موعد رمضان 2023 تم تحديده فلكيا خلال شهر مارس المقبل، وعلى الرغم من أن الحسابات الفلكية تتوافق مع الرؤية الشرعية في كثير من الأحيان، إلا أن الكلمة النهائية والرسمية لبدء شهر الصيام 1444 هجريا، أو الشهور الهجرية يكون وفقا لما تعلنه دور الإفتاء في العالم العربي والإسلامي بناء على ما تسفر عنه الرؤية الشرعية.

موعد رمضان 2023

وبخصوص موضوع موعد رمضان 2023 فقد ذهبت الحسابات الفلكية بأنه سيكون يوم 23 مارس المقبل، وفي هذه الحالة فإنه من المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان 1444 هجريا يوم 29 شعبان الذي يوافق الأربعاء 22 مارس 2023.

رؤية هلال رمضان 1444

وتحدد رؤية هلال رمضان 2023 موعد بدء شهر الصيام رسميا، وبالتالي إذا ثبت من استطلاع الهلال أن شهر شعبان ينتهي يوم الأربعاء، ولن يكتمل 30 يوما فإن موعد رمضان 2023 سيكون الخميس 23 مارس، وفقا لما ذهبت إليه الحسابات الفلكية، أما إذا تبين من الرؤية الشرعية بأن شهر شعبان سيأتي كاملا 30 يوما فإن شهر رمضان يبدأ يوم الجمعة 24 مارس المقبل.

التقويم الهجري

ومن المعروف أن العام في التقويم الهجري يختلف في عدد الأيام عن العام في التقويم الميلادي، بفارق نحو 11 يوما، أي أن العام الهجري أقل من العام الميلادي بـ11 يوما نظرا لأن الشهور الهجرية إما 29 يوما أو 30 يوما، بينما الشهور الميلادية إما 30 يوما أو 31 يوما باستثناء شهر فبراير الذي يأتي 28 يوما في أغلب السنين.

وقد كان موعد رمضان 2021 قد حل يوم الثلاثاء 13 أبريل وفقا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية، بينما حل موعد رمضان 2022 يوم السبت 2 أبريل بفارق 11 يوما عن العام الذي يسبقه، ومتوافقا مع الحسابات الفلكية التي تتوقع أن يحل موعد رمضان 2023 يوم الخميس 23 مارس المقبل.