تعرف على رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022 لنظامي الـ3 و5 سنوات

تصدر رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022، محركات البحث المختلفة في الآونة الأخيرة، حيث يبحث الطلاب عن رابط التنسيق، وذلك بعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني، وطريقة التسجيل الخاصة بالرغبات للالتحاق بالكليات والمعاهد المناسبة.

وأكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريح سابق لـ«الوطن»، أن تنسيق معاهد الدبلومات الفنية 2022، سينطلق خلال النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل، ويتم الاستعداد لاستقبال الطلاب بمكاتب التنسيق الإلكتروني، وفقًا للحدود الدنيا التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022 على النحو التالي:

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022

ويمكن الدخول على رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022، من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وجدير بالذكر أن رابط تنسيق الدبلومات الفنية نظام الـ3 سنوات، يشمل دبلوم المدارس الثانوية التجارية ونظائرها، ودبلوم المدارس الثانوية الفنية للسياحة والفنادق، ودبلوم المدارس الثانوية الزراعية ونظائرها، ودبلوم المدارس الثانوية الصناعية ونظائرها، ودبلوم المدارس الثانوية الفنية لمساعدي الخدمات الصحية بالمعاهد الفنية للتمريض.

ورابط تنسيق الدبلومات الفنية نظام الـ 5 سنوات، يشمل المدارس الفنية التجارية المتقدمة نظام الخمس سنوات، ودبلوم المدارس الفنية المتقدمة الصناعية نظام الخمس سنوات ونظائرها، ودبلوم المعاهد الفنية الصحية (شعبة فنيات التمريض)، والمعاهد الفنية للتمريض والمدارس نظام الخمس سنوات، ودبلوم المدارس الثانوية الزراعية نظام الخمس سنوات، ودبلوم معاهد الخدمة الاجتماعية المتوسطة، ودبلوم المعاهد الفنية للسياحة والفنادق، وفق الموقع الإلكتروني للتنسيق.

أماكن شاغرة للطلاب

وجدير بالذكر أن هناك أماكن شاغرة لطلاب تنسيق معاهد الدبلومات الفنية 2022، لجميع التخصصات سواء صناعية أو تجارية أو زراعية او سياحية، وقالت الوزارة، إن تنسيق الدبلومات الفنية 2022 بنفس ضواط العام الماضي.