تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات.. رابط رسمي

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات، من أكثر ما يبحث عنه الطلاب وأولياء الأمور خاصة بعد اقتراب موعد أداء اختبارات قدرات طلاب الدبلومات للكليات التي تشترط القدرات، وذلك بعد نتيجة الامتحانات المعلنة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

مدارس يشملها تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات

ويشمل تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات العديد من المدارس الثانوية الفنية سواء التجارية أو الصناعية، التي تتواجد على رابط موقع تنسيق القبول بالمعاهد والجامعات من هنــا، كالتالي:

- مدارس الثانوية التجارية ونظائرها.

- دبلوم المدارس الثانوية الفنية للسياحة والفنادق.

- دبلوم المدارس الثانوية الزراعية ونظائرها.

- دبلوم المدارس الثانوية الصناعية ونظائرها.

- دبلوم المدارس الثانوية الفنية لمساعدي الخدمات الصحية بالمعاهد الفنية للتمريض.

قبول طلاب الدبلومات الفنية في الجامعات التكنولوجية

من جانبها أكدت وزارة التعليم العالي، أنَّ قبول طلاب الدبلومات الفنية في الجامعات التكنولوجية، وأيضًا في الكليات التكنولوجية للمعاهد الفنية التجارية المتوسطة يتم وفق قواعد التوزيع الجغرافي، فيما أوضحت وزارة التعليم العالي أنه بالنسبة للمعاهد العالية الخاصة يتمّ قبول طلاب الدبلومات من الحاصلين على الثانوية التجارية نظام 3 سنوات بشرط الحصول على 60% فأكثر، ويتمّ القبول بها في ضوء رغبة الطالب خارج قاعدتي القبول الجغرافي والإقليمي.

نسبة قبول طلاب الدبلومات الفنية في الجامعات

فيما أكدت وزارة التعليم العالي، أنه يجري حاليًا ترتيب الطلاب المتقدمين لمكتب التنسيق وفق أسبقية مجموع الدرجات الحاصل عليها الطلاب في الشهادة الفنية، موضحة أنه يجرى ترتيب رغبات الطلاب والأعداد المقررة لهم كالتالي: «نسبة الـ10% للشهادات الفنية نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية ودبلوم المعاهد الفنية نظام الثانوية سنتين، والثلث الأخير يكون لطلاب الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات».