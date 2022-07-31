رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. اعرف قواعد قبول نظام الـ5 سنوات

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022، موضحة أنه سيتم إتاحة تسجيل اختبارات القدرات لطلاب التعليم الفني في وقت لاحق، مشددة على الطلاب بضرورة إتباع كافة الخطوات الخاصة بالتنسيق بدقة واستيفاء كافة الشروط، فما هي قواعد قبول الشهادات الفنية نظام 5 سنوات؟

رابط تنسيق الدبلومات الفنية يشمل قواعد القبول التي أكدها المجلس الأعلى للجامعات أنها نفس قواعد العام الماضي دون أي تغيير، موضحاً أنه يتم قبول الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية فوق المتوسطة نظام الثانوية سنتين ودبلوم المدارس الفنية نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية للتمريض والمعاهد الفنية الصحية شعبة تمريض عام بكليات ومعاهد الجامعات المصرية التي تقبل هذه الفئات وفق مجموعة من الشرط.

كليات تقبل طلاب الدبلومات الفنية 2022

قال المجلس الأعلى للجامعات عبر موقعه الرسمي، إن تنسيق الدبلومات الفنية سيكون متاح في كليات التجارة والتربية والتربية النوعية والزراعة والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية والتمريض والهندسة والفنون التطبيقية والآثار والفنون الجميلة والتكنولوجيا والتعليم الصناعي بالجامعات المصرية وذلك وفق التوزيع الجغرافي، مؤكداً على أهمية مراعاة الشروط التي تنص عليها اللوائح الداخلية لهذه الكليات والتي منها أداء اختبارات القدرات بنجاح لبعض الكليات.

وأوضح المجلس الأعلى أنه يسمح للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية ودبلوم المدارس الفنية المتقدمة بمجموع 75 % فأكثر من المجموع الكلي للدرجات في شهادة الدبلوم الفني بالتقدم للالتحاق ببعض كليات الجامعات الحكومية المصرية، مؤكداً أن الأعداد المقرر قبولها من حملة الشهادات الفنية بكليات الجامعات المصرية التي تقبل تحدد بنسبة 10% من إجمالي الأعداد المقرر قبولها بهذه الكليات من حملة الثانوية العامة المصرية.

قواعد ترتيب الطلاب في تنسيق الدبلومات الفنية

واستثنى المجلس الأعلى للجامعات من هذه النسبة كليات التعليم الصناعي، لافتاً إلى أنه يتم ترتيب الطلاب المتقدمين لمكتب التنسيق لتحديد من يقبل منهم ببعض كليات ومعاهد الجامعات وتحديد الحد الأدنى للقبول بكل كلية أو معهد حسب أسبقية مجموع الدرجات وترتيب رغبات الطلاب والأعداد المقررة لهذه الفئات من الطلاب.