كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021- 2022، مؤكدة أنه سيتم إعلان النتيجة خلال ساعات على موقع التنسيق الإلكتروني، مشددة على الطلاب بضرورة اتباع كافة الإجراءات الخاصة بالتنسيق بشكل صحيح، والاستعداد الجيد للعام الدراسي الجديد الذي من المقرر انطلاقه اعتبارًا من 9 أكتوبر الجاري.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021- 2022 يوفر للطالب كافة المعلومات الخاصة بالتنسيق، موضحة أنها حريصة على توفير مقاعد لطلاب الدبلومات الفنية في مختلف الجامعات لتأهيلهم لسوق العمل من خلال برامج التعليم المميزة.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021- 2022

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- كتابة رقم الجلوس.

- كتابة الرقم السري.

- الضغط على زر «إظهار النتيجة».

- تظهر النتيجة بالكلية التي تم ترشيح الطالب لها.

- يجب على الطالب طباعة استمارة الترشيح وإرفاقها ضمن الأوراق المطلوبة للتقديم للكلية.

المعاهد المتاحة أمام طلاب الدبلومات الفنية 2021- 2022

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية.

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة.

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ.

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان.

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بدمنهور.

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بورسعيد.

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بسوهاج.

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها.

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ب 6 أكتوبر.

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة.

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان – فرع قنا.

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية الشرقية.

المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية بالمنيرة.

المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبرا الخيمة.

المعهد العالي للتعاون والإرشاد الزراعي بأسيوط.

المعهد العالي للدراسات الأدبية بكنج مريوط - الإسكندرية.

المعهد العالي للفنون التطبيقية بـ6 أكتوبر.

المعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس.

معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة بالتجمع الأول.

معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا بـ6 أكتوبر.

المعهد العالي للهندسة بـ6 أكتوبر.

المعهد العالي للهندسة بمدينة الشروق.

معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا طريق مصر إسماعيلية.

معهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا بسموحة.

معهد طيبة العالي للهندسة بالمعادي.

الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي.

معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران بإمبابة في محافظة الجيزة.