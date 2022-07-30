رابط موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. قواعد القبول بالجامعات

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن رابط موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2022، موضحة أن الدبلومات تشمل الشهادات الثانوية الفنية الصناعية والتجارية والزراعية والسياحة ونظائرها نظام الثلاث والخمس سنوات، مشددة على الطلاب بضرورة اتباع كل خطوات التسجيل بدقة.

رابط موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2022

ويمكن الدخول على رابط موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2022، من هنــا بمجرد إتاحة تنسيق الكليات، ويشمل الموقع قواعد قبول الشهادات الفنية نظام 3 سنوات، التي أكد المجلس الأعلى للجامعات، في بيان سابق له، أنها مثل العام الماضي دون أي تغيير، موضحاً أن قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية في كليات قطاعات التجارة والتربية وكليات شعب تعليم فني كالزراعة والآثار والتكنولوجيا والتعليم الصناعي بالجامعات المصرية على أساس التوزيع الجغرافي مع مراعاة الشروط التي تنص عليها اللوائح الداخلية لهذه الكليات.

قواعد تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وأكدت وزارة التعليم العالي، عبر الموقع، أنه يسمح للطلاب خريجي مدارس مساعدي الخدمات الصحية نظام الثلاث بعد الإعدادية بمجموع 75% على الأقل في شهادة الدبلوم الفني، الالتحاق بالمعاهد الفنية للتمريض بالجامعات الحكومية المصرية، مع مراعاة الشروط التي تنص عليها اللائحة الداخلية للمعاهد الفنية للتمريض، ويسمح للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات بعد الإعدادية تخصصات صناعي وتجاري وزراعي ونظائرها بمجموع درجات 70% على الأقل من المجموع الكلي، التقدم إلى بعض كليات ومعاهد الجامعات الحكومية المصرية.

وأوضحت الوزارة أنه جرى تحديد الأعداد المقرر قبولها من حملة الشهادات الفنية بكليات الجامعات المصرية التي تقبل هذه الفئة من الطلاب بنسبة 10% من إجمالي الأعداد المقرر قبولها بهذه الكليات من حملة الثانوية العامة المصرية، فيما عدا كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي، باعتبار أن هذه الكليات قائمة أساسا على الشهادات الفنية.

نسبة قبول طلاب الدبلومات الفنية في الجامعات

وأشارت إلى أنه يجري ترتيب الطلاب المتقدمين لمكتب التنسيق وفق أسبقية مجموع الدرجات الحاصل عليه الطلاب في شهاداتهم الفنية الناجحين فيها وترتيب رغبات الطلاب والأعداد المقررة لهذه الفئات من الطلاب بحيث يكون ثلثا نسبة الـ10% للشهادات الفنية نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية ودبلوم المعاهد الفنية نظام الثانوية سنتين، والثلث الأخير يكون لطلاب الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات.