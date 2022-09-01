رئيس التحرير

أحمد الخطيب

انخفاض أسعار الذهب بعد ارتفاعه أمس.. وعيار 21 يسجل 1100 جنيه للبيع

كتب:

مارينا رؤوف
10:48 ص | الخميس 01 سبتمبر 2022
أسعار الذهب - تعبيرية

أسعار الذهب - تعبيرية

شهدت أسعار الذهب، ارتفاعا ملحوظا في السوق المحلية أمس، إلا أنّها عاودت الانخفاض مرة أخرى خلال تعاملات اليوم الخميس، إذ انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 15 جنيها، مقارنة بآخر سعر له أمس، ليسجل سعر البيع في التعاملات الصباحية 1100 جنيه للجرام، بدلا من 1115 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم

وأشارت تقارير البورصات العاملة في رصد الأسعار الفورية للذهب، إلى أنّ الذهب عيار 24، سجل 1,257 جنيه للجرام، وعيار 18 بلغ 943 جنيها للجرام، ووصل عيار 14 إلى 733 جنيهًا للجرام، مشيرة إلى أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 8 آلاف و800 جنيه، دون إضافة المصنعية أو الدمغة أو الضريبة.

اقرأ المزيد:

«ستاندرد تشارترد»: أسعار الذهب لن تتراجع عن 1700 دولار للأوقية بنهاية 2022

الذهب يتراجع لأدنى مستوياته عالميا في 6 أسابيع.. وعيار 21 بـ1098 جنيها

البنك المركزي: تراجع أسعار الذهب عالميا من الفترة 19 إلى 26 أغسطس

قفزة جديدة في أسعار الذهب.. عيار 21 يصل إلى 1115 جنيهًا

ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. عيار 21 يقفز 11 جنيها للجرام
مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.