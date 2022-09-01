انخفاض أسعار الذهب بعد ارتفاعه أمس.. وعيار 21 يسجل 1100 جنيه للبيع

شهدت أسعار الذهب، ارتفاعا ملحوظا في السوق المحلية أمس، إلا أنّها عاودت الانخفاض مرة أخرى خلال تعاملات اليوم الخميس، إذ انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 15 جنيها، مقارنة بآخر سعر له أمس، ليسجل سعر البيع في التعاملات الصباحية 1100 جنيه للجرام، بدلا من 1115 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم

وأشارت تقارير البورصات العاملة في رصد الأسعار الفورية للذهب، إلى أنّ الذهب عيار 24، سجل 1,257 جنيه للجرام، وعيار 18 بلغ 943 جنيها للجرام، ووصل عيار 14 إلى 733 جنيهًا للجرام، مشيرة إلى أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 8 آلاف و800 جنيه، دون إضافة المصنعية أو الدمغة أو الضريبة.