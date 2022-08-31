ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. عيار 21 يقفز 11 جنيها للجرام

شهدت أسعار الذهب، ارتفاعا ملحوظا في السوق المحلية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، إذ ارتفع سعر جرام الذهب عيار «21» نحو 11 جنيها، مقارنة بآخر سعر له أمس، ليسجل سعر البيع في التعاملات الصباحية 1100 جنيهًا للجرام، بدلا من 1089 جنيهًا.

ارتفاع أسعار الذهب اليوم

أشارت تقارير البورصات العاملة في رصد الأسعار الفورية للذهب، إلى أنَّ الذهب عيار «24»، سجل 1,257 جنيه للجرام، وعيار «18» بلغ 943 جنيها للجرام، ووصل عيار «14» إلى 733 جنيهًا للجرام، مشيرة إلى أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 8 آلاف و800 جنيها، دون إضافة المصنعية أو الدمغة أو الضريبة.