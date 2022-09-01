الذهب يتراجع لأدنى مستوياته عالميا في 6 أسابيع.. وعيار 21 بـ1098 جنيها

تراجعت أسعار الذهب نحو مستوى 1700 دولار للأوقية اليوم الخميس، لتحوم عند أدنى مستوياتها في 6 أسابيع، تحت ضغط التزام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بمكافحة التضخم من خلال تشديد السياسة النقدية.

توقعات بتراجع الذهب عالميا

تاريخيا، وصل سعر الذهب إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2074.88 في أغسطس 2020، ويتوقع تداول الذهب عند 1718.17 دولار أمريكي للأوقية بحلول نهاية هذا الربع (يوليو - سبتمبر 2022)، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics، على أن يتم التداول عند 1662.06 دولار للأوقية في غضون 12 شهرًا.

سعر الذهب اليوم الخميس في مصر

ومحليا، سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم 1259 جنيه للشراء، و1255 للبيع، وسجل الذهب عيار 21 سعر 1102 جنيه للشراء و1098 جنيه للبيع، في حين بلغ الذهب عيار 18 سعر 945 جنيها للشراء و941 جنيها للبيع، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) 8816 جنيها للشراء و8784 جنيها للبيع دون احتساب المصنعية.

أسعار الفائدة الأمريكية

وكانت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميست، دعت إلى زيادة سعر الفائدة الأمريكية إلى حد ما فوق 4% بحلول أوائل 2023، لإعادة التضخم المرتفع إلى هدف البنك المركزي الأمريكي، مستبعدةً خفض أسعار الفائدة في العام المقبل.

وينظر إلى الذهب على نطاق واسع باعتباره وسيلة تحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي في أوقات الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية.