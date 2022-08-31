قفزة جديدة في أسعار الذهب.. عيار 21 يصل إلى 1115 جنيهًا

أكدت الشعبة العامة للذهب والمصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن ارتفاع حجم الطلب في السوق المحلية بفارق كبير عن حجم المعروض، مع وجود تحديات لتلبية الفجوة عن طريق الاستيراد وتلبية حجم الطلب الحالي، تسبب في رفع أسعار الذهب بالأسواق المحلية اليوم.

«الشعبة»: ارتفاع أسعار الذهب بسبب زيادة حجم الطلب

وأضافت «الشعبة» في بيان لها، أن أسعار الذهب ترتبط بسوق العرض والطلب، وهو ما يؤثر على الأسعار، لذلك تشهد الفترة الحالية ارتفاعًا في أسعار الذهب.

وشهدت أسعار الذهب، ارتفاعًا ملحوظًا في السوق المحلية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، إذ ارتفع سعر جرام الذهب عيار «21» نحو 11 جنيهًا خلال تعاملات الصباح، وارتفع مرة أخرى الآن بقيمة 15 جنيهًا مقارنة بآخر سعر له صباحًا، ليسجل سعر البيع في التعاملات الصباحية 1115 جنيهًا للجرام، بدلًا من 1100 جنيه.

ارتفاع أسعار الذهب

وسجل الذهب عيار «24» 1274.2 جنيه للجرام، وعيار «18» بلغ 955.7 جنيه للجرام، ووصل عيار «14» إلى 745.4 جنيه للجرام، مشيرة إلى أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 8 آلاف و920 جنيهًا، دون إضافة المصنعية أو الدمغة أو الضريبة.