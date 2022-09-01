طقس الغردقة اليوم.. رياح شديدة وأمواج عالية والعظمى تسجل 34 مئوية

شهد طقس الغردقة، اليوم الخميس، ارتفاعا في درجة الحرارة، وهبوب رياح شديدة، وزيادة حركة الأمواج.

وبحسب بيان لهيئة الأرصاد الجوية، بلغت سرعة الرياح 34 كيلو مترا، ومتوسط درجة الحرارة 34 درجة مئوية، فيما شهدت الشواطئ ارتفاع الأمواج، ولم تتأثر حركة الرحلات البحرية بأحوال الطقس، ولم تصدر هيئة مواني البحر الأحمر أي بيان حول توقف الحركة البحرية أو تأثرها بسبب حالة الطقس.

رياح شديدة وأمواج عالية بالغردقة

وأشار أحمد بيجو، منظم رحلات بحرية بالغردقة، إلى أنه رغم النشاط الملحوظ في حركة البحر وارتفاع الأمواج إلا أن الطقس في الغردقة لم يوثر على حركة الرحلات البحرية، والتي تشهد انتعاشة سياحية تزامناً مع ارتفاع معدل نسبة الإشغالات بالفنادق، وتوافد الآلاف من السائحين من المصريين والأجانب من جنسيات مختلفة على شواطئ الغردقة.

إقبال السائحين على الرحلات البحرية

وأضاف منظم الرحلات لـ«الوطن»، اليوم الخميس، أن هناك إقبالا من السائحين على الرحلات البحرية السياحية، خاصة من عشاق الغوص وممارسة السنوركل على شواطئ الغردقة الخلابة والجزر البحرية والمحميات الطبيعية والشعاب المرجانية والكائنات البحرية الرائعة.

الغردقة تستقبل 14 ألف سائح اليوم

وفي ذات السياق، يستقبل مطار الغردقة الدولي اليوم الخميس 14 ألف سائح أجنبي من مختلف الجنسيات، على متن 90 رحلة طيران منتظم وشارتر من مختلف المطارات الأوروبية، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.