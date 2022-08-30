رحلات «اعرف بلدك» إلى الغردقة وشرم الشيخ.. إليك القواعد والشروط والأسعار

يقبل العديد من الأشخاص على الحجز في رحلات «اعرف بلدك» التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة، وذلك نظرا لانخفاض أسعارها مقارنة بالشركات السياحية الأخرى، وتحرض الوزارة على إطلاق العديد من الرحلات بشكل دوري.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن إطلاق العديد من الرحلات ضمن مبادرة «اعرف بلدك» إلى مدينة شرم الشيخ والغردقة ورأس البر ومرسى مطروح خلال الأيام المقبلة.

ووضعت الوزارة، بعض الشروط التي يجب اتباعها والالتزام بها خلال الرحلة حتى لا يتعرض الشخص للمسائلة أو الحرمان من الرحلة، وهو ما نعرضه في السطور التالية وفقا لما ذكرته وزارة الشباب والرياضة عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

شروط وقواعد رحلات «اعرف بلدك»

- ممنوع نهائيا اصطحاب الأطفال أو الأسر أو الحيوانات الأليفة.

- يمنع التبديل نهائيا أو استرداد المبلغ بعد السداد.

- يمنع التدخين تماما في أماكن الإقامة ووسائل الانتقالات والمزارات السياحية.

- في حالة عدم صحة البيانات التي وضعها الشخص أو مخالفة تعليمات هيئة الإشراف أو ظهور مخالفات وقضايا أمنية يتم مغادرة المشارك فوراً بدون أن يتم رد مبلغ الاشتراك إليه.

- يتحمل المشاركون قيمة البرنامج السياحي.

رحلات اعرف بلدك إلى شرم الشيخ

وتنطلق رحلة شرم الشيخ، خلال الفترة من 13 حتى 17 سبتمبر، بمشاركة «40» شاب وفتاة من محافظة القاهرة، وعدد 47 شباب وفتاة من محافظة دمياط.

- مدة الفوج خمسة أيام بأربعة ليال.

- المرحلة العمرية: من «18- 40» سنة.

- قيمة الاشتراك: «800 جنيه» ثمانمائة جنيه.

- الإقامة والإعاشة بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ.

- التسكين بغرف رباعية.

- الاستقبال على وجبة الغداء والمغادرة عقب وجبة الإفطار.

- وتشمل الرحلة جولة في السوق القديم/ خليج نعمة/ جولات حرة ضمن برنامج الرحلة.

رحلات «اعرف بلدك» إلى الغردقة

وسيتم تنظيم رحلات اعرف بلدك إلى مدينة الغردقة خلال الفترة من 25 سبتمبر حتى 29 سبتمبر لمحافظات القاهرة لـ40 شابا وفتاة، ونفس العدد لمحافظة الجيزة.

- مدة الفوج خمسة أيام بأربعة ليال.

- المرحلة العمرية: من 18 - 40 سنة.

- قيمة الاشتراك: 600 جنيه.

- الإقامة والإعاشة بالمدينة الشبابية بالغردقة.

- الاستقبال على وجبة الغداء والمغادرة عقب وجبة الإفطار.

- التسكين بغرف رباعية.

رحلة «اعرف بلدك» إلى رأس البر

تنطلق وفق المعلن عنه خلال الفترة من 18 سبتمبر المقبل حتى 22 من الشهر ذاته للمواطنين من محافظة أسيوط، لعدد 47 شاب وفتاة.

- مدة الفوج 5 أيام بأربعة ليال.

- المرحلة العمرية: من «18- 40» سنة.

- قيمة الاشتراك 500 جنيه من كل مشارك.

- الإقامة والإعاشة بالمدينة الشبابية في رأس البر.

- التسكين بغرف رباعية.

الاستقبال على وجبة الغداء، والمغادرة عقب وجبة الإفطار.