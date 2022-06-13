دمياط: إطلاق مبادرة محافظة صديقة للنساء والفتيات ذات الإعاقة

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمكتبها وفد من المجلس القومي للمرأة بقيادة الخبيرة الدولية الدكتورة هبة هجرس عضو المجلس ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس، والكاتب الصحفى عصام عبد الرحمن عضو لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس.

مبادرة محافظة صديقة للنساء والفتيات ذات الإعاقة

حيث تناول اللقاء الذي جاء بحضور مروة نبيل، مقرر المجلس القومي للمرأة بدمياط، بحث سُبل تحقيق التعاون مع المجلس لإطلاق مبادرة «محافظة صديقة للنساء والفتيات ذات الإعاقة» والتي أعدتها لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس، والتي تستهدف إتاحة كافة الحقوق والتيسيرات أمام النساء والفتيات ذات الإعاقة، حتى تتمكن من المشاركة والأداء الأفضل واستخلاص قدراتهم الشخصية في الاندماج والمساهمة في بناء المجتمع، كما أن تلك المبادرة تستهدف التيسير على أمهات الأطفال من ذوي الإعاقة وكذلك زوجة الشخص وابنة الشخص من ذوي الإعاقة.

توفير الإتاحة للنساء

وناقشت محافظ دمياط والدكتورة هبة هجرس آليات التنفيذ لتوفير الإتاحة للنساء والتي ستتم من خلال القيام بإجراءات بسيطة في خطوات محسوبة وبتكلفة زهيدة مثل إتاحة أرصفة الشوارع الرئيسية والمتنزهات والحدائق والأماكن الخدمية العامة ودور العبادة وأيضا تحقيق الإتاحة في مجالات العمل والتوظيف والسكن والخدمات التثقيفية ورفع الوعي.

ورحبت محافظ دمياط بالدكتورة هبة هجرس مؤكدة على التواصل المستمر والتعاون الكبير والدائم مع المجلس القومي للمرأة تحت قيادة الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس، وذلك لدعم النساء بالمحافظة، كما أشادت «محافظ دمياط» بما تستهدفه المبادرة لدعم النساء من ذوات الإعاقة والأمهات لأشخاص ذوي الإعاقة كونهم الشريحة الأكثر تهميشا والأكثر احتياجا للدعم ونظرا لما تمثله هذه الشريحة من نسبة مجتمعية كبيرة.

وأكدت «منال» أن المحافظة على استعداد تام لتقديم المزيد من الخدمات في هذا الخصوص بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وذلك في إطار فني ومدروس يرتكز إلى رصد واقع واحتياجات تلك الشريحة والبدء فى تلبيتها، كما أشارت إلى أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية قد حققت خطوات كبيرة في دعم ملفي المرأة وذوي القدرات الخاصة خلال السنوات الأخيرة وذلك إيمانا بدورهم الفعال في بناء المجتمع.

ومن جانبها أكدت الدكتورة هبة هجرس أن الإتاحة هي الاحتياج الأكثر إلحاحا للنساء والفتيات ذات الإعاقة والأمهات لأشخاص من ذوي الإعاقة فلا يمكن لهذه الشريحة الحصول على أي من حقوقهن في الخدمات العامة من تعليم وصحة وغيرها ما لم تكن المنشآت التي تقدم هذه الخدمات متاحة، كما أشادت بدور الدكتورة منال عوض لدعم المرأة بمحافظة دمياط.