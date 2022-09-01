ضبط لانشون وبسطرمة ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في دمياط

كثف رجال الرقابة التموينية بدمياط حملاتهم على الأسواق والمحال العامة لمحاربة الغش التجاري وحماية المستهلك، من أجل ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، حيث شُنت حملة مشتركة مكونة من رجال الرقابة التموينية وأطباء الطب البيطري ومفتشي المراقبة الصحية بمديرية الصحة، ومفتشى الإدارة العامة للمتابعه بديوان عام المحافظة، ما أسفر عن ضبط كميات من اللحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء صلاحيتها وتغير خواصها الطبيعية.

ضبط لانشون وبسطرمة منتهية الصلاحية

وتمكنت الحملة من ضبط 30 كيلو بسطرمة منتهية الصلاحية، و30 كيلو لانشون بدون بيانات، و16 كيلو لحوم بدون أختام وبها تغير خواص، وتم العرض على النيابة العامة للتصرف على ذمة المحاضر الخاصة.

كما تمكن رجال إدارة الرقابة التموينية في مدينة رأس البر من ضبط 45 مخالفة تموينية، منها مخبز بلدي مخالف لإنتاج خبز ناقص الوزن، و4 مناديب توزيع غاز بدون إعلان عن سعر استبدال أسطوانة الغاز، وتحرير 4 محاضر بيع بأزيد عن السعر الرسمي لسلع السكر والأرز والسجائر، والمغالاة فى سعر البيع، وتحرير 25 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار فى مكان ظاهر للجمهور بواجهة المحل، وتحرير 10 محاضر لعدم حمل شهادة صحية تؤكد خلو العامل من الأمراض المعدية، وتحرير محضر استخدام أكياس سوداء محظور تداولها لخطورتها على الصحة العامة.

استرجاع أثاث لأحد المواطنين

كما تمكن جهاز حماية المستهلك، بالتنسيق مع مديرية التموين بدمياط، من فحص شكويين للمواطنين من أحد معارض الأثاث بدمياط وأحد محلات المحمول، وتم إنهاء أسباب النزاع واسترجاع الموبيليا واستبدالها بأخرى، وإصلاح جهاز البلاي ستيشن موضوع الشكوى.