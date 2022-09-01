تعرف على الإجراءات والأوراق المطلوبة لإقامة دعوى صحة توقيع

شرح الخبير القانوني ياسر سيد أحمد، المحامي بالنقض الإجراءات والأوراق المطلوبة لإقامة دعوى صحة توقيع أمام المحكمة، لإثبات صحة توقيع شخص ما على العقود غير الموثقة أمام الجهات الرسمية.

وأوضح أن قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وتحديدًا المادة 45 ينص على: «يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه هذا المحرر ليقر أنه بخطه أو إمضائه أو بختمه أو بصمة أصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء وذلك يكون بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة».

الأوراق المطلوبة لإقامة دعوى صحة توقيع

ويضيف «أحمد»، لـ «الوطن»، أن الإجراءات والأوراق المطلوبة لإقامة دعوى صحة توقيع يجب عن تمر من خلال عدة خطوات كالتالي:

- كتابة عريضة دعوى صحة توقيع وفق النموذج المعد لذلك والتوقيع عليها وإرفاق أصل العقد المراد إثبات صحة توقيعه وصورة الرقم القومي بعريضة الدعوى من مقيم الدعوى وشراء الدمغات المخصصة لتك الدعوى من المحكمة.

- في حالة تعدد الأفراد يجب نسخ عريضة الدعوى بعدد المدعى عليهم وصورة لحفظها بملف الدعوى وتقديم أصل الدعوى إلى رئيس القلم المدني بالمحكمة المختصة التي يقع في نطاقها العقد المراد إثبات التوقيع عليه.

تقدير الرسوم المقررة

- تقدير الرسوم المقررة على دعوى صحة توقيع وسدادها في خزانة المحكمة واستلام قسيمة سداد الرسوم وتسليم أصل وصور عريضة الدعوى إلى رئيس القلم للتوقيع عليها وختمها.

- تسليم قسم الجدول صورة طبق الأصل من العريضة لقيدها بالجدول والتأشير عليها برقم دعوى صحة توقيع

- يتم تحديد موعد لجلسة نظر دعوى صحة توقيع تقدم صورة لقلم محضري المحكمة لإعلان المدعى عليه في حال حضور المدعى عليه أو وكيله خلال نظر الجلسة وأقر بالتوقيع يتم حجز الدعوى للحكم بصحة التوقيع على المعقد المودع بدعوى صحة التوقيع.

- في حالة عدم حضور المدعى عليه أو محامي وكيلًا عنه وخلال الجلسة يتم تأجيلها للمرة الثانية وإذا لم يحضر تحجز المحكمة دعوى صحة توقيع للحكم بصحة التوقيع ويتم إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة لتخلفه عن حضور الجلسة.